Mauricio Pochettino encontró en sus jóvenes convocados el impulso para conseguir su primera victoria ante México. Con goles de Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman, Estados Unidos derrotó 3-0 al equipo de Rafael Márquez en el estadio State Farm de Glendale, Arizona, en un amistoso que también dejó un récord individual para Sullivan.



Hall, de 18 años, volvió a responder a la confianza del entrenador argentino: lleva tres goles en sus primeras tres apariciones con la selección. Sullivan, por su parte, estrenó su cuenta internacional y se convirtió en el anotador más joven en la historia de Estados Unidos, con 17 años y cinco días.



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El resultado permitió a Pochettino romper una secuencia de dos derrotas frente al Tri: había perdido un amistoso y la final de la Copa Oro 2025. Esta vez, su equipo aprovechó los errores mexicanos y terminó con una ventaja de tres tantos.



Julian Hall: tres partidos y tres goles con Estados Unidos



La primera convocatoria de Hall para esta fecha FIFA se ha convertido en una oportunidad bien aprovechada. El delantero surgido de la cantera del New York Red Bull debutó como relevo ante Perú y marcó en la victoria estadounidense por 4-1.



Después recibió su primera titularidad frente a Chile y volvió a anotar en el triunfo por 4-2. Ante México repitió en el once inicial y abrió el marcador al



minuto 28.



La jugada comenzó con una combinación entre Alexander Freeman y Giovanni Reyna. Este último ingresó al área y envió un centro que Raúl Rangel no logró controlar. La pelota quedó a disposición de Hall, quien convirtió el 1-0 y prolongó su racha goleadora.



México había mostrado orden durante los primeros 25 minutos, aunque sin encontrar soluciones en el último tercio. Tras quedar abajo en el marcador, tampoco aprovechó dos oportunidades de Santiago Giménez dentro del área chica durante la primera mitad.



Sullivan y Kochen también responden a Pochettino



La participación de los jóvenes estadounidenses no se limitó a Hall. Diego Kochen, arquero de 20 años, jugó por primera vez como titular y tuvo una intervención destacada al minuto 58, cuando desvió por encima del travesaño una potente volea de Roberto Alvarado.



Cinco minutos después llegó el gol de Sullivan. Rangel falló al intentar jugar la pelota fuera de su área y el mediocampista del Philadelphia Union aprovechó el arco desprotegido para disparar desde más de 25 metros.



Además de establecer el 2-0, Sullivan consiguió su primer tanto con la selección en su tercera aparición y fijó la marca del goleador más joven de Estados Unidos.



“La presión se siente cuando juega la selección mexicana, los fans demandan mucho a los jugadores y al cuerpo técnico también, pero nuestro equipo mostró control emocional”, dijo Pochettino.



México terminó con diez y Tillman cerró la goleada



Rafael Márquez realizó dos modificaciones en el descanso: ingresaron Mateo Chávez y Luis Chávez para ajustar el costado izquierdo. Sin embargo, el segundo tiempo terminó por complicar el encuentro para el Tri.



Mateo Chávez fue expulsado al minuto 68 por una dura falta sobre Yunus Musah y una agresión a Sebastian Berhalter. Con México en inferioridad numérica, Malik Tillman completó el marcador al 85.



El mundialista en 2026 superó a Diego Campillo con potencia y velocidad dentro del área y definió con un disparo fulminante para sellar el 3-0.



“Duele perder y más de esta manera porque fueron regalos y no aciertos del rival”, reconoció Márquez después de sufrir su primera derrota como seleccionador mexicano.



Estados Unidos cerrará esta ventana de amistosos el martes ante Canadá en Minnesota. México, por su parte, enfrentará a Chile en Los Ángeles.



