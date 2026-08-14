¿Por qué dejó de jugarse el Trofeo Santiago Bernabéu que ganó Pumas?
Pumas lo ganó venciendo a “Los Galácticos”, fue durante años el escenario donde el mundo podía conocer a las nuevas estrellas del Real Madrid y hoy solo vive en la memoria. Esta es la historia del Trofeo Santiago Bernabéu y las razones por las que dejó de celebrarse.
Desde 1979 y hasta 2018 existió una tradición profundamente arraigada en el entorno madridista. Antes del comienzo de cada campaña, el Real Madrid organizaba un torneo amistoso en honor a su histórico expresidente Santiago Bernabéu, quien estuvo al frente de la institución durante 35 años, de 1943 a 1978.
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Durante su gestión, el conjunto blanco vivió una de las etapas más importantes de su historia y conquistó, entre otros títulos, sus primeras seis Copas de Europa.
A pesar de tratarse de un certamen amistoso, el Trofeo Santiago Bernabéu adquirió gran prestigio gracias a la presencia de invitados procedentes de diferentes partes del mundo, lo que permitió disfrutar enfrentamientos poco habituales.
Además, durante muchos años sirvió como escaparate para que el Real Madrid presentara a sus nuevos fichajes y mostrara ante su afición el plantel con el que afrontaría la temporada.
¿Cuándo fue la última vez que se disputó?
La última edición se celebró en 2018. En aquella ocasión, el Real Madrid quiso conmemorar el 60 aniversario de su tercera Copa de Europa y buscó recrear el duelo de aquella histórica final invitando al mismo rival: el AC Milan.
Como ocurrió en 1958, el conjunto español volvió a imponerse. El Real Madrid ganó 3-1 gracias a los goles de Karim Benzema, Gareth Bale y Borja Mayoral, mientras que Gonzalo Higuaín descontó para los Rossoneri.
¿Por qué dejó de celebrarse el Trofeo Santiago Bernabéu?
Durante décadas, el certamen fue una cita habitual dentro de la pretemporada madridista. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir dificultades para encontrarle espacio dentro de un calendario cada vez más saturado.
En 2014, por ejemplo, el torneo no pudo celebrarse debido a problemas de calendario.
La edición de 2018 terminó convirtiéndose en la última hasta ahora. Posteriormente, la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu y, más adelante, la pandemia de COVID-19 dificultaron la recuperación de la tradición.
Al mismo tiempo, el modelo de pretemporada de los grandes clubes europeos comenzó a cambiar. El Real Madrid apostó cada vez más por disputar amistosos y giras internacionales, especialmente en Estados Unidos, una alternativa con mayor impacto comercial y económico.
Además, el crecimiento de las competiciones oficiales ha reducido todavía más los espacios disponibles en verano.
El Mundial de Clubes ampliado de la FIFA, estrenado con 32 participantes en 2025, es un ejemplo de cómo el calendario internacional ha ganado terreno durante los meses que anteriormente estaban destinados principalmente a las pretemporadas.
Para 2026, el Real Madrid incluso optó por disputar otros compromisos amistosos fuera de su tradicional torneo, dejando todavía más lejos la posibilidad de recuperar, al menos de manera inmediata, el Trofeo Santiago Bernabéu.
La noche en que Pumas conquistó Madrid
A lo largo de su historia, el torneo recibió a clubes procedentes de diferentes partes del mundo, pero solo un equipo mexicano consiguió disputarlo: Pumas de la UNAM.
Los universitarios fueron invitados en 2004 para enfrentarse al Real Madrid por el Trofeo Santiago Bernabéu.
Aquella noche del 31 de agosto, el conjunto español tenía un plantel repleto de figuras como Iker Casillas, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, Roberto Carlos, Michael Owen, David Beckham y Guti.
Pumas, por su parte, llegó dirigido por una de sus máximas leyendas y también exfigura del Real Madrid: Hugo Sánchez.
El equipo universitario contaba además con futbolistas como Sergio Bernal, Darío Verón, Israel Castro, Jaime Lozano, Leandro Augusto y Joaquín Botero. Ese plantel terminaría haciendo historia también en México al conquistar el bicampeonato de Liga en 2004.
Los Felinos no se intimidaron por el escenario ni por la constelación de estrellas que tenían enfrente.
Al minuto 70, Israel Castro tomó el balón fuera del área y sacó un espectacular disparo de tres dedos que terminó en las redes para colocar el 1-0.
El marcador ya no se movió.
Pumas derrotó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y se llevó uno de los triunfos internacionales más recordados en la historia del club universitario.
¿Qué equipos ganaron el Trofeo Santiago Bernabéu?
Como anfitrión, el Real Madrid dominó ampliamente el historial del torneo y se convirtió en su máximo ganador.
Sin embargo, algunos clubes consiguieron salir del Santiago Bernabéu con el trofeo en sus manos:
Bayern Múnich: 3 títulos (1979, 1980 y 2002)
AC Milan: 2 títulos (1988 y 1990)
Inter de Milán: 2 títulos (1993 y 2001)
Ajax: 1 título (1992)
Hamburgo: 1 título (1982)
Dinamo de Kiev: 1 título (1986)
Pumas UNAM: 1 título (2004)