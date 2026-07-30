¿Quién es Carlos Aviña? El directivo mexicano que acerca a Érik Lira a Europa
Tras su participación en la Copa del Mundo, Érik Lira busca convertirse en el próximo mexicano en dar el salto al Viejo Continente. Para ello, un compatriota suyo puede ser un factor determinante: Carlos Aviña Ibarrola, uno de los directivos clave del AS Mónaco en la búsqueda de su fichaje.
¿Quién es Carlos Aviña Ibarrola?
Carlos Aviña Ibarrola es un mexicano de 35 años cuya carrera en el futbol no floreció en las canchas, sino detrás de los escritorios, en el área de inteligencia deportiva. Sus inicios se dieron a los 25 años en el Club América, en diciembre de 2015, donde comenzó desempeñándose en el departamento de desarrollo de la institución.
Posteriormente, en 2019, las Águilas lo nombraron director de futbol profesional y scout. Bajo esas funciones se dedicó al monitoreo e identificación de talento para fortalecer al cuadro azulcrema. Entre las contrataciones que logró durante su gestión destacaron nombres como Federico Viñas, Richard Sánchez, Leonardo Suárez, Sebastián Cáceres y Giovani dos Santos.
Su paso por ese cargo duró solo un año, ya que pronto le llegó la oportunidad de emigrar a Europa. En 2020 fue contratado por el Cercle Brugge de Bélgica como director deportivo, cosechando éxitos inmediatos. En apenas tres temporadas, el club pasó de pelear por la permanencia a disputar los Play-Offs 2 por puestos en competiciones europeas.
Gracias a esos resultados, desde 2023 se desempeña como director deportivo del AS Mónaco, donde trabaja en la construcción de un proyecto capaz de competir con el PSG.
¿Por qué es importante para lograr el fichaje de Lira?
La primera razón está en su cargo. Como director deportivo, gestiona las altas y bajas del equipo en cada ventana de transferencias. Además, funge como enlace entre la directiva y el cuerpo técnico, por lo que su voz tiene un peso importante al momento de planificar la conformación del plantel.
El segundo punto, más allá de su nacionalidad, es su experiencia con el balompié mexicano. Carlos Aviña Ibarrola conoce el funcionamiento de la Liga MX y tiene amplio conocimiento de los futbolistas que emergen de ella, lo que le otorga una ventaja competitiva en las negociaciones.
De hecho, durante el mercado invernal de 2025, el directivo ya había propuesto la llegada de otro futbolista mexicano al Mónaco: el mediocampista de contención Edson Álvarez. Se trataba de un viejo conocido con quien coincidió durante su etapa en el América. Sin embargo, en aquella ocasión no se alcanzó un acuerdo económico con el West Ham United, club dueño de la carta del "Machín".
Cruz Azul todavía espera una oferta formal por Lira
Por el momento, aunque se han reportado contactos iniciales, todavía no existe una propuesta formal sobre la mesa para Cruz Azul. El principal obstáculo que el conjunto monegasco debe resolver antes de avanzar es la liberación de una plaza de extranjero, requisito indispensable para poder inscribir a Érik Lira en caso de concretar su fichaje.
Mientras tanto, la carta del futbolista de 26 años está valuada en 14 millones de euros. Cabe destacar que su valor de mercado aumentó en 2 millones de euros tras su actuación en la Copa del Mundo, una cifra que deberá considerar cualquier club interesado en hacerse de sus servicios.