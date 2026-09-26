¿Quiénes serían campeones si le quitaran sus títulos al Manchester City?

El Manchester City se encuentra en medio de una tormenta luego de que reportes de The Athletic señalaran que el club fue encontrado culpable de 114 cargos por supuestas infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. Aunque todavía no hay un castigo oficial, se ha especulado con todo tipo de sancione, desde multas económicas hasta la descalificación o el despojo de los trofeos ganados en dicho periodo.



Es bajo esto último que surge la pregunta “¿quiénes se habrían proclamado campeones si los títulos se reasignaran a los subcampeones?”. Y es que hasta Chicharito sumaría una Premier más.



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¿Qué trofeos le pueden quitar al Manchester City?



A lo largo de ese periodo bajo la lupa, el conjunto Citizen cosechó un total de 9 trofeos. Entre ellos, 3 Premier League (2011-12, 2013-14 y 2017-18), 3 Copas de la Liga (2013-14, 2015-16 y 2017-18), 2 Community Shield (2012 y 2018) y 1 FA Cup (2010-11).



Si se le asignaran dichos a los que quedaron en segundo lugar de cada edición de estos torneo, los campeones quedarían de la siguiente manera:



- Premier League 2011-12: Manchester United



- Premier League 2013-14: Liverpool



- Premier League 2017-18: Manchester United



- Copa de la Liga 2013-14: Sunderland



- Copa de la Liga 2015-16: Liverpool



- Copa de la Liga 2017-18: Arsenal



- Community Shield 2012: Chelsea



- Community Shield 2018: Chelsea



- FA Cup 2010-11: Stoke City



Manchester United, Liverpool y Chelsea, los más beneficiados



En caso de aplicarse este castigo las vitrinas del Manchester City, de 10 ligas, pasarían a quedarse con 7; de 8 FA Cups a solo 7, de 9 Copas de la Liga a quedarse con 7, mientras que en la Community Shield, de 7 campeonatos solo que hubiera quedado con 5.



Por otra parte, el Manchester United aumentaría su cosecha liga para, con 22 títulos (actualmente tiene 20), alejarse en la cima como el club más ganador de Inglaterra, mientras que el Liverpool obtendría un título de liga adicional para llegar a 21 y uno más de Copa de la Liga para llegar a 11. Por su parte, el Arsenal habría conquistado su tercera Copa de la Liga, el Sunderland la primera y el Stoke City estrenaría sus vitrinas con la FA Cup. En tanto, el Chelsea sumaría dos Community Shields más.



A nivel individual, el mexicano Javier “Chicharito” Hernández, quien militaba en los Red Devils en la épica temporada 2011-12 del gol de Sergio Agüero, añadiría una tercera Premier League a su palmarés personal. Además, Steven Gerrard, la leyenda del Liverpool y que se retiró sin ganar la Premier League, habría levanto el trofeo en la campaña 2013-14, rompiendo la sequía de los Reds años antes de la llegada de Jürgen Klopp.



Por ahora, todo esto es hipotético. Habrá que esperar el fallo definitivo del tribunal para conocer si habrá una sanción económica, con deducción de puntos, con decisiones administrativas o si habrá una apelación por parte del cuadro Citizen.