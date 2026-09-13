Raúl Jiménez le dio agónico triunfo al Wolverhampton 1-0 en casa del Sheffield United
Jiménez ingresó a los 63 minutos y marcó el único tanto del partido a los 90'.
El delantero mexicano Raúl Jiménez le dio un agónico triunfo al Wolverhampton 1-0 en casa del Sheffield United en la jornada 7 de la Championship inglesa.
Jiménez ingresó a los 63 minutos y marcó el único tanto de la tarde a los 90', cuando apareció prácticamente dentro del área chica para sentenciar el duelo y darle los tres puntos a su equipo.
Con este resultado, los Wolves se instalaron en la séptima posición de la tabla con 11 puntos.
Su próximo partido en Liga será el domingo 20 de septiembre en casa ante el West Brom.
Aunque el miércoles 16 de septiembre visitarán al Everton en partido de la Copa de la Liga.
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