Real Madrid se suma a la Fórmula 1 como patrocinador de Madring
El Real Madrid se incorporó como patrocinador local del Gran Premio de España de Fórmula 1, que celebrará su primera edición en el circuito de Madring del 11 al 13 de septiembre de 2026.
El club blanco tendrá la categoría de Local Event Supporter y pondrá parte de sus instalaciones de Valdebebas a disposición de la organización durante el fin de semana. Estos espacios servirán como apoyo para la operación y la logística del evento.
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La alianza aprovecha la cercanía entre el circuito y la Ciudad Real Madrid. Apenas 200 metros separan la entrada norte de Madring de la puerta principal del complejo deportivo, por lo que ambas partes podrán conectar sus instalaciones durante la celebración del Gran Premio.
El Real Madrid también contará con presencia en distintas zonas de hospitalidad dentro del circuito. La organización prevé la participación de leyendas y personalidades relacionadas con el club, además de la posible asistencia de jugadores del primer equipo como invitados. El anuncio no incluyó información sobre la duración ni el valor económico del acuerdo.
La relación entre el equipo español y el automovilismo ya tuvo una primera imagen antes del anuncio. Thibaut Courtois visitó las pruebas de Fórmula 3 celebradas en Madring y completó una vuelta al trazado a bordo de un automóvil deportivo. El guardameta también cuenta con una escudería que participa en la Fórmula 4 española.
Con este acuerdo, el Real Madrid se une al Atlético de Madrid entre los clubes de futbol vinculados al nuevo Gran Premio. El conjunto rojiblanco ya participa como patrocinador local y tendrá una zona de hospitalidad exclusiva, además de actividades relacionadas con el evento.
Madring se prepara para recibir el regreso de la Fórmula 1 a la capital española, que no alberga una carrera del campeonato desde el Gran Premio disputado en el Jarama en 1981. El Real Madrid ahora formará parte de un proyecto que busca unir a dos de las marcas deportivas con mayor alcance internacional dentro de un mismo evento.