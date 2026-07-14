Reportan lesión de Frenkie de Jong, quien estaría 4 meses de baja
Frenkie de Jong regresó al Barcelona, pero no volverá a las canchas. Reportes han indicado que el mediocampista neerlandés sufrió una lesión de gravedad que lo dejará fuera durante la primera mitad de la temporada.
De acuerdo con el diario AS, De Jong se presentó este martes 14 de julio a las pruebas médicas y físicas como parte de la pretemporada del club culé. Según lo revelado, fue ahí donde se le detectó un problema en la rodilla derecha, relacionado con un tema de ligamentos. Se ha mencionado de forma extraoficial que esto lo mantendrá sin acción por al menos cuatro meses.
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Se presume que la lesión ocurrió durante la Copa Mundial 2026. Hay que recordar que el futbolista de 29 años disputó todos y cada uno de los cuatro partidos de La Naranja Mecánica en dicho torneo, sumando un total de 331 minutos de juego.
Tras conocerse la noticia, se ha especulado que el cuerpo técnico de Países Bajos era consciente de las molestias que venía presentando el jugador. Lo anterior surge luego de que en las últimas horas circularan imágenes en las que se ve a De Jong utilizando un vendaje en la rodilla durante el juego de dieciseisavos de final ante Marruecos.
En aquel encuentro, el mediocampista disputó 110 minutos, saliendo de cambio en el segundo tiempo extra, poco antes de que su equipo cayera eliminado en la tanda de penales.
Por el momento, el conjunto azulgrana no ha emitido un comunicado oficial confirmando el diagnóstico de su futbolista.