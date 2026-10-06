Rui Pinto: el hacker que expuso los secretos del Manchester City

Si hoy el Manchester City ha sido encontrado culpable de 114 cargos por infringir el reglamento del Fair Play financiero de la Premier League y la UEFA, gran parte se debe a Rui Pinto. Se trata de un hacker que, al más puro estilo de "Julian Assange", se ha encargado de revelar los secretos del futbol, mostrando a la luz documentos clasificados de este deporte.

Durante dos años, entre 2016 y 2018, Rui Pinto rastreó, descargó y filtró a la prensa cerca de 70 millones de archivos, entre los que se encontraban precisamente las faltas al reglamento del conjunto inglés. Pero ¿quién es este personaje que, tras revelar este escándalo, ahora teme por su vida?

O comunicado de imprensa dos meus advogados, Francisco Teixeira da Mota, Luísa Teixeira da Mota, William Bourdon e Vincent Brengarth, relativamente às acções vergonhosas tomadas contra mim pelo Estado português na quarta-feira:



COMUNICADO DE IMPRENSA



Lisboa e Paris, 2 de… — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) October 2, 2026

La política tiene WikiLeaks; el deporte tiene Football Leaks

En 2006, Julian Assange, un activista digital y periodista australiano, fundó WikiLeaks, un portal web en el que filtró más de diez millones de documentos confidenciales de diferentes gobiernos. Su intención era exponer violaciones a los derechos humanos, abusos de poder y las verdaderas intenciones detrás de las decisiones de la élite política mundial. La popularidad del sitio lo convirtió en fuente primaria para medios globales e inspiró a hackers de todo el mundo a buscar la verdad.

Es aquí donde surge el nombre de Rui Pinto, un portugués de 37 años, exestudiante de la carrera de historia, que encontró en su pasión por el deporte y la informática una forma de mostrarle al mundo lo que tenía por aportar. Y es que, en 2015 funda a su vez el sitio web Football Leaks.

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Su propuesta inicial era dar a conocer los contratos reales, las comisiones y los acuerdos privados entre futbolistas, directivos y clubes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el proyecto escaló hasta sacar a la luz fraudes fiscales, evasión de impuestos e irregularidades en las finanzas de las estrellas y equipos de la élite de este deporte, además de destapar los planes secretos de temas como la creación de la Superliga Europea a expensas de la UEFA.

Un activismo que los ha llevado a temer por su vida

Entre las revelaciones más impactantes de Assange se encontraban crímenes en la Guerra de Irak y el espionaje masivo de la CIA. Estos hechos le valieron una persecución judicial por parte de Estados Unidos, recibiendo cargos por conspiración y divulgación de información clasificada de carácter de defensa nacional. En 2012 recibió asilo político en la embajada de Ecuador en Londres, para evitar su captura. No obstante, tras ser informado que el país sudamericano ya no le daría protección, fue capturado en 2019, recuperando su libertad hasta 2024 tras llegar un proceso legal.

Por su parte, aunque el trabajo de Pinto se centraba en el ámbito deportivo, tampoco estuvo exento de la justicia. Curiosamente, en el mismo 2019, fue detenido en Hungría y extraditado a Portugal bajo cargos de intento de extorsión, violación de secreto y acceso ilegal a información, pasando hasta 9 meses bajo arresto.

En 2020, Pinto llegó a un acuerdo de colaboración con las autoridades portuguesas e internacionales, logrando ser ingresado al programa oficial de protección de testigos. Sin embargo, su tranquilidad llegó a su fin, el pasado 30 de septiembre, cuando en medio del fallo definitivo en el caso del Manchester City, el gobierno de Portugal le notificó que a partir del próximo 10 de octubre dejará de contar con dicha protección policial, una situación que ha avivado el temor de su entorno de sufrir un ataque o atentado en represalia por sus filtraciones.

“El miércoles, apenas unas horas después del veredicto que confirmó oficialmente la culpabilidad del Manchester City, la comisión responsable del programa de protección de testigos de Portugal me informó de su decisión de dar por terminada mi participación y retirar mi protección policial, colocando así, a sabiendas, mi vida en una situación de peligro mortal”, expresó el informático en su cuenta de X.

De momento, el hacker señaló que se encuentra buscando un nuevo refugio seguro en un lugar del cual no dio más detalles, priorizando su seguridad para evitar ser rastreado por sus enemigos. Aunque eso sí, señaló que su labor por seguir desclasificando los documentos secretos de este deporte seguirá en pie de lucha.