Santiago Giménez abre un nuevo capítulo en la historia mexicana del Porto
Santiago Giménez llegó a Portugal para completar su incorporación al FC Porto y reactivar una relación que ha unido al club con el futbol mexicano durante más de una década. El delantero pasará los exámenes médicos antes de firmar su contrato y recibir la presentación oficial. Si logra debutar, se convertirá en el sexto mexicano con participación oficial en el primer equipo de los Dragones y en el primer centrodelantero nacional que lo consiga.
El acuerdo con el Milan contempla un préstamo por una temporada y una opción de compra de 18 millones de euros, además de dos millones en bonos. La cláusula podría adquirir carácter obligatorio si el atacante cumple determinados objetivos, sobre todo aquellos relacionados con sus minutos de juego. La operación le concede al Porto una alternativa para su ataque y le ofrece a Giménez la oportunidad de recuperar continuidad después de una etapa complicada en Italia, marcada por lesiones y una baja producción goleadora.
La conexión mexicana del Porto comenzó a tomar fuerza en 2013, cuando Héctor Herrera y Diego Reyes llegaron al club después de conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ambos desembarcaron como dos de los principales talentos de su generación, aunque sus trayectorias en Portugal siguieron caminos muy distintos.
Herrera permaneció seis temporadas, disputó 245 partidos, marcó 35 goles y entregó otras 35 asistencias. El mediocampista se ganó la titularidad, la capitanía y un lugar entre los extranjeros con mayor cantidad de apariciones en la historia del club. También conquistó una liga y dos Supercopas de Portugal. Su gol ante el Benfica en abril de 2018, durante los minutos finales del clásico disputado en el Estadio da Luz, resultó decisivo para que los Dragones recuperaran el campeonato después de cinco años de espera.
Diego Reyes tuvo una participación menos constante. El defensa disputó 47 encuentros, anotó tres goles y aportó una asistencia durante una etapa que también incluyó préstamos a la Real Sociedad y al Espanyol. Regresó al Porto para la campaña 2017-18 y formó parte del plantel campeón. Además, convirtió el gol oficial número 700 del club en el Estadio do Dragão durante un partido contra el Marítimo.
La presencia mexicana alcanzó su punto más alto en 2015 con las contrataciones de Miguel Layún y Jesús Manuel “Tecatito” Corona. Durante parte de aquel ciclo, Porto reunió en su plantilla a Herrera, Reyes, Layún y Corona. Los cuatro terminaron vinculados al equipo que conquistó la Primeira Liga de 2017-18, una imagen que convirtió al conjunto portugués en uno de los clubes europeos más cercanos al futbol mexicano.
Layún disputó 80 partidos, marcó 11 goles y aportó 23 asistencias. Su capacidad para ocupar ambos laterales y participar en ataque le permitió convertirse en una pieza importante durante sus primeras temporadas. Una de sus actuaciones más recordadas llegó ante la Roma, en agosto de 2016, cuando marcó junto con Tecatito en la victoria por 3-0 que aseguró el pase del Porto a la fase de grupos de la Champions League.
Tecatito construyó la trayectoria más extensa de un mexicano con los Dragones. El sonorense acumuló 287 encuentros, 31 goles y 69 asistencias entre 2015 y enero de 2022. Conquistó tres ligas, una Copa y dos Supercopas de Portugal. Su mejor campaña llegó en 2019-20, cuando recibió el reconocimiento como mejor jugador de la Primeira Liga después de transformarse en una de las principales figuras del equipo campeón.
La conexión reapareció en la temporada 2023-24 con Jorge Sánchez. El lateral llegó cedido por el Ajax y participó en 23 partidos oficiales, aunque no consiguió asegurar un puesto permanente. Porto decidió no ejecutar su opción de compra y el mexicano regresó al conjunto neerlandés antes de continuar su carrera con Cruz Azul. Su paso resultó breve, pero terminó con la conquista de la Copa de Portugal.
Otros mexicanos también pertenecieron a la estructura del club sin alcanzar un partido oficial con el primer equipo. Raúl Gudiño y Omar Govea tuvieron actividad con el Porto B, mientras que João Maleck pasó por sus categorías de formación. Sus casos muestran otra faceta de la relación: el equipo portugués no solo buscó futbolistas consolidados, también apostó por jóvenes mexicanos como parte de su modelo de desarrollo.
Giménez llega con un perfil diferente al de sus antecesores. Porto ya recibió defensas, laterales, mediocampistas y extremos mexicanos, pero nunca había colocado a un centrodelantero nacional en su primer equipo. El exjugador de Cruz Azul y Feyenoord tendrá la responsabilidad de aportar goles a un club que compite por títulos en Portugal y que necesita profundidad ofensiva.
La historia demuestra que Porto puede ofrecerle algo más que minutos. Herrera encontró liderazgo, Tecatito alcanzó la mejor versión de su carrera, Layún recuperó protagonismo y Reyes formó parte de un equipo campeón. El desafío de Santiago Giménez consiste en aprovechar esa misma plataforma para reconstruir su impulso en Europa. Su fichaje no representa solamente un cambio de club: abre un nuevo capítulo dentro de una relación en la que los mexicanos ya dejaron goles, títulos y una huella difícil de borrar.