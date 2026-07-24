TAS analizará apelación de Senegal por el título de la Copa Africana 2025
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció el viernes que examinará el 8 de octubre la apelación de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) a la decisión de la Confederación Africana (CAF) de atribuir en los despachos el título de la Copa Africana de Naciones 2025 a Marruecos.
"Registrada por el TAS el 25 de marzo de 2026, la apelación de la FSF pide anular la decisión tomada por la CAF que declara que la selección de Senegal perdió la final de la CAN 2025 por abandono y que atribuye la victoria a la selección de Marruecos por resultado 3-0. El recurso pide al TAS que declare a Senegal vencedora de la CAN 2025", explicó el órgano internacional en un comunicado.
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Los hechos se remontan a enero, cuando Senegal ganó 1-0 al término de una caótica final. Varios jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego durante un cuarto de hora en Rabat luego de que el árbitro señalase penal para Marruecos en el tiempo añadido, aunque luego los Leones del Atlas erraron el disparo.
El 17 de marzo, el jurado de apelación de la CAF declaró que Senegal "abandonó el campo durante la final" y dio la victoria a Marruecos por 3-0.
El TAS precisa en su comunicado que "las partes no se han puesto de acuerdo para poner en marcha un proceso acelerado", como lo deseaba la FSF cuando presentó su recurso.
Por tanto, el tribunal no "está capacitado para indicar cuándo se pronunciará una decisión, pero esta misma no será anunciada el mismo día de la audiencia", precisó.
Publicaciones compartidas masivamente en redes sociales difundieron un comunicado atribuido al TAS, haciendo creer que se había dictaminado un fallo favorable a Senegal. Según las mismas, la institución habría finalmente "confirmado la victoria de Senegal" y le habría "devuelto su título de campeón de África".
"El TAS es consciente de las informaciones erróneas que circulan sobre este proceso y que han sido compartidas en medios. Sólo la información difundida por los canales oficiales del TAS es considerada oficial y todo anuncio sobre este caso será publicado en la página web del TAS", recordó el organismo, tras asegurar a la AFP que el supuesto comunicado era "falso" y mostraba varias incoherencias procesales importantes. AFP