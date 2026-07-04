Tras el fracaso en el Mundial 2026, Alemania va por Jürgen Klopp
Alemania se fue una vez más como una decepción en la Copa del Mundo; por tercer torneo consecutivo quedó eliminado antes de los octavos de final, por lo que ya se plantean cambios al interior de la Federación Alemana de Futbol, lo que implicaría contar con un nuevo entrenador para comenzar a planificar los próximos torneos de la Nations League y la Eurocopa.
Es por ello que el nombre de Jürgen Klopp comienza a sonar fuerte como el principal candidato para quedarse con el puesto de entrenador. De acuerdo con fuentes dentro de la federación, ya se empieza a buscar un reemplazo para Julian Nagelsmann, a pesar de que el todavía director técnico de los germanos quiera continuar en el puesto.
Para que el entrenador abandone su puesto, la federación deberá pagar una indemnización de 7 millones de euros para rescindir el contrato del alemán, el cual aún está vigente hasta la Eurocopa de 2028.
“La cúpula de la DFB buscará ahora entablar conversaciones con Jürgen Klopp. Él ya ha manifestado su disposición a asumir el cargo”, confirmó la propia federación.
COMIENZA LA BÚSQUEDA DE UN RELEVO
Entre los rumores, Klopp ya confirmó que comenzó a tener pláticas con los federativos sobre hacerse cargo de la selección de Alemania.
“Sí, puedo confirmar las conversaciones. Las cosas se movieron bastante rápido. Julian dio un paso al lado. La DFB está buscando un sucesor. Y están hablando conmigo”, confesó Klopp a MagentaTV.
Actualmente, Klopp se encuentra trabajando como director de Actividades de Futbol para la marca Red Bull, en donde se encarga de la red global de equipos: RB Salzburgo, RB Bragantino, RB Leipzig y New York Red Bulls. La principal función del alemán es desarrollar talento en las fuerzas básicas y ayudar con los fichajes de cada uno de los equipos.
“Estoy bajo contrato con Red Bull. He dicho que estoy interesado en las conversaciones. Serán intensas porque esto no se trata solo de Julian Nagelsmann. También tengo que hablar con Oliver Mintzlaff. Él es mi empleador. Ya hemos tocado algunos temas. Asumo que no se opondrá. Llevo allí 19 meses. Ha sido un tiempo intenso”, agregó.
Desde que se concretó la eliminación alemana a manos de Paraguay en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, Jürgen ha sido uno de los principales en cuestionar la forma en que los germanos se fueron de la competencia, apuntando a una falta de determinación de los jugadores y señalando que algo debía cambiar en la estructura futbolística del país.
“Estoy listo. Una vez que comienzan las conversaciones, tu mente empieza a correr. Tenemos que cambiar las cosas de manera fundamental”, añadió el alemán, que anteriormente había dicho que “es absolutamente necesario cambiar algunas cosas”.
UN TÉCNICO GANADOR
Es importante recordar que la última vez que Jürgen Klopp estuvo a cargo de un equipo fue en la temporada 2023-2024, con el Liverpool, donde decidió no renovar contrato y, en su lugar, prefirió tomar un descanso de los banquillos al unirse al grupo Red Bull como asesor.
Klopp es uno de los técnicos con más renombre de los últimos tiempos, al conquistar dos Bundesligas con el Borussia Dortmund, así como una Premier League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de la UEFA y una Champions League con el Liverpool. Nunca ha dirigido una selección nacional.