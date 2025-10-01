Vinícius y Rodrygo regresan a la selección de Brasil para los amistosos en Asia
Los delanteros del Real Madrid, Vinícius Júnior y Rodrygo, fueron convocados nuevamente a la selección de Brasil para disputar los amistosos frente a Corea del Sur y Japón, programados para el 10 y 14 de octubre, respectivamente, en las ciudades de Seúl y Tokio.
El técnico Carlo Ancelotti, quien asumió el mando de la "Canarinha" en junio, anunció la lista de convocados este miércoles en una conferencia de prensa en Río de Janeiro. Ancelotti había dado descanso a Vinícius en la pasada doble fecha FIFA de septiembre, mientras que Rodrygo recibe su primer llamado bajo el ciclo del técnico italiano.
“Vuelve Rodrygo porque creo que lo está haciendo muy bien. No está jugando mucho, pero cuando entra, rinde”, afirmó Ancelotti.
Otra novedad en la convocatoria es el regreso del central Éder Militão, también del Real Madrid, quien retorna a la Seleção tras recuperarse de una lesión grave en la rodilla derecha. Su última participación con Brasil fue en julio de 2024.
La lista fue condicionada por varias ausencias importantes por lesión, entre ellas las del arquero Alisson (Liverpool), el volante Raphinha (Barcelona), el defensor Marquinhos (PSG) y el atacante João Pedro (Chelsea).
Ante la baja de Alisson, Ancelotti adelantó que Ederson (Fenerbahçe) será titular ante Corea del Sur y Hugo Souza(Corinthians) atajará contra Japón. En cuanto al brazalete de capitán, el entrenador señaló que Casemiro podría asumir la capitanía si así lo desea.
Los amistosos forman parte de la preparación de Brasil de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. En noviembre, la selección enfrentará a dos rivales africanos en Londres y París, y para marzo de 2026 se planean duelos contra selecciones europeas.