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Vozinha vive estreno perfecto con Colo Colo en la Copa Chile

Vozinha debutó con Colo Colo a los 40 años en la victoria 3-0 ante Unión Española por la Copa Chile, semanas después de destacar con Cabo Verde en el Mundial 2026.

Redacción SI México

Vozinha apenas tuvo que aparecer con un par de atajadas a lo largo del partido.
Vozinha apenas tuvo que aparecer con un par de atajadas a lo largo del partido. / JAVIER TORRES / AFP

Tres semanas después de su llegada a Colo Colo, Vozinha, guardameta de la selección de Cabo Verde y protagonista del Mundial 2026, hizo este miércoles su debut con la camiseta del Cacique en la Copa Chile.

A sus 40 años, Vozinha ha causado un impacto inmediato en Chile. Miles de aficionados acudieron a recibirlo en su presentación en el Estadio Monumental de Santiago a comienzos de agosto.

Colo Colo, líder del fútbol chileno y el club más popular y ganador del país, le dio la titularidad a Vozinha en el partido frente a la Unión Española por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, una competición en la que el Cacique también ocupa el primer lugar.

Fue un plácido 3-0 para el Cacique, con un Vozinha que apenas tuvo que aparecer con un par de atajadas a lo largo del encuentro.

"Muy feliz por mi primer juego. Es una sensación muy buena, muy gratificante después de mucho tiempo sin jugar", dijo a la prensa Vozinha, que no jugaba desde el Mundial, a inicios de julio.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay.

En los dieciseisavos de final se enfrentó a la Argentina de Messi y protagonizó una actuación sobresaliente, con intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta el final, aunque la selección africana terminó cayendo por un agónico 3-2 en la prórroga. AFP

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