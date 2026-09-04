Ya no le llamen ‘Big 5 europeo’: La Premier está literalmente en otra Liga
La etiqueta del “Big 5” europeo dejó de tener sentido. Años atrás cabía poner en la misma categoría a las Ligas de Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia, como las más potentes del mundo. Sin embargo, hoy la Premier juega su propia Liga, a mucha distancia de quienes fueron sus similares.
Por el valor de sus plantillas, la paridad entre las mismas, y por el nivel de gasto en fichajes, la Liga británica se despegó en números como nunca antes del resto de las competencias relevantes del Viejo Continente.
La suma del valor de las plantillas de los equipos de la Premier es de 13 mil 150 millones de euros, cuando el conjunto de las otras cuatro Ligas del “Big 5” valen 20 mil 690 millones. Es decir que por sí sola, la Premier vale el 64% del valor combinado de las otras cuatro grandes ligas europeas.
El valor promedio de las plantillas de la Premier es de 657.5 millones de euros, más del doble de sus perseguidores: España e Italia, cuyo valor promedio en cada una de estas Ligas es de 293.8 millones de euros.
Sin embargo, el Madrid es el más valioso de Europa
También es el único país donde al menos cuatro de sus equipos superan los mil millones de euros, aunque curiosamente no tiene al plantel más valioso del mundo. El Manchester City vale 1, 430 millones de euros, seguido por el Arsenal (1,330 mde), Chelsea (1,080) y Liverpool (1,003).
A todos ellos los supera el Real Madrid, con una plantilla valuada en 1,460 millones de euros. Sin embargo, en la Liga española solo el cuadro blanco y el Barcelona rebasan los mil millones, este último con un valor de 1,260 mde.
El City vale 5.7 veces que el menos valioso... el PSG ¡48 veces!
Pero además la Premier es el torneo con más equilibrio entre sus plantillas, porque el Manchester City solo es 5.7 veces más valioso que el Hull City, el equipo menos valioso de la Premier. Mientras el cuadro de Enzo Maresca vale 1,430 mde, el Hull City tiene una cifra de 252.9 mde.
En cambio, la diferencia en Francia, por ejemplo, es brutal, ya que los 1,360 millones de euros del PSG, equivale 48 veces a los 28.1 millones del LeMans, el club menos valioso en la Liga de Francia, y de todas las cinco Ligas del “Big 5” europeo.
Ese desajuste entre más y menos valiosos también es amplio en España, pues el Real Madrid vale 26 veces lo que el Málaga, mientras que Bayern Munich vale 21 veces lo que el Paderborn. La otra Liga donde la disparidad no es tan grande, como en Inglaterra, es Italia, ya que el Inter de Milán solo vale 8.8 veces lo que el Lecce, el de la plantilla menos valiosa del Calcio.
Dinero por transmisiones, el origen del éxito inglés
Todo ello en gran medida se explica por los ingresos por derechos de transmisión, ya que la Premier gana alrededor de 3,800 millones de euros al año, solo por ese rubro. De ahí, más de 2,000 millones son por los derechos de transmisión fuera de Inglaterra, lo que habla de una liga mucho más globalizada que el resto.
En ese sentido, LaLiga es quien más se acerca a esos números, pero aun con lejanía, ya que el torneo español obtiene aproximadamente 2,000 millones de euros anuales por la televisión en total, apenas más de la mitad respecto a la Premier.
La Premier rompió récord en gasto en fichajes
Por eso no sorprende que los equipos de la Premier League rompieron el récord de montos de fichajes en el mercado de verano que terminó apenas este martes, pues registraron un total de 3,800 millones de euros, más que las otras cuatro ligas juntas.
La Serie A italiana fue quien más se acercó, pero igualmente lejos, con 1,160 millones de euros, seguida por la Bundesliga con 783 millones, luego por LaLiga con 755 mde, así como por la Ligue 1 frances con 609 mde.
Tan solo el Ipswich Town, recién ascendido a la Premier, gastó aproximadamente 200 millones de euros, lo que representa el monto total de los 17 equipos españoles fuera de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Entre estos tres gastaron alrededor de 532 millones, poco más de lo que gastaron en conjunto los tres ascendidos en Inglaterra, ya que entre el Ipswich, Coventry City y Hull City desembolsaron 480 millones en fichajes.
Ocho de los diez clubes que más gastaron en toda Europa fueron de la Premier y ejemplo de ello fueron los 145 millones de euros que el Manchester City pagó al Chelsea por Enzo Fernández, los 143 mde que el Liverpool pagó al PSG por Bradley Barcola, los 136 que Chelsea pagó al Aston Villa por Morgan Rogers, los 134 que el City desembolsó para el Nottingham Forest por Elliot Anderson, así como los 116 del Tottenham para el Newcastle por Sandro Tonali.