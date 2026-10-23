Inversores estadounidenses compran casi la mitad del Valencia del Vasco Aguirre

El accionista mayoritario del Valencia, el empresario Peter Lim, ha vendido el 42% del club a Pitchwise Holding, un grupo de inversores esencialmente estadounidenses, informó este viernes el club español.

La operación prevé que el nuevo grupo accionista "aportará 100 millones de euros (112 millones de dólares) de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el Club". De cualquier modo, a partir de la transacción, el club alcanzó una valuación total de 1,400 millones de dólares, de acuerdo a The Athletic.

El grupo Meriton Holding de Peter Lim, seguirá como accionista mayoritario del Valencia, y su hijo, Kiat Lim, se mantendrá como presidente del club valencianista, dirigido por el mexicano Javier Aguirre.

El Valencia no desveló el importe de la transacción, pero destacó que la "operación estima al Valencia CF en un valor de empresa de 1.250 millones de euros (1.399 millones de dólares), que refleja el conjunto de los activos del Club".

Kiat Lim y Pitchwise Holdings conforman una nueva alianza accionarial en el Valencia CF.



El Valencia CF anuncia hoy el comienzo de una nueva etapa en su historia.



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En estos activos se incluyen los equipos masculino y femenino, el actual estadio de Mestalla y el proyecto del nuevo estadio, que aspira a pasar de los 49.000 espectadores actuales del coliseo valencianista a 70.000.

"El Valencia CF ha despertado un gran interés, pero el equipo de Pitchwise ha sido el único con el que realmente he querido explorar una asociación", afirmó Kiat Lim, citado en el comunicado.

"Aportan experiencia en inversión a largo plazo y un profundo conocimiento del sector deportivo", añadió el presidente del Valencia.

Pitchwise Holdings es un consorcio formado por un grupo de oficinas patrimoniales familiares e inversores institucionales, "enfocados a ayudar a los clubes de futbol a crecer a largo plazo", según explican en su página web.

Entre los inversores de este grupo, liderado por los ejecutivos Ann Rodríguez, antigua directiva de la WNBA, y Corey Woolfolk, figuran los cofundadores del grupo KKR, George Roberts y Henry Kravis.

El consorcio también incluye al grupo Penners Sports Group, dueño de los Broncos de Denver de la NFL.

El Valencia recordó en su comunicado que la operación está sujeta a las condiciones habituales y autorizaciones pertinentes en este tipo de transacciones.