Irak supera obstáculos y confirma su viaje a Monterrey para el repechaje mundialista
Tras días de incertidumbre por problemas de visados y restricciones derivadas del conflicto en Oriente Medio, la Selección de Irak confirmó oficialmente que participará en el repechaje de la Copa del Mundo que se disputará a finales de mes en Monterrey, Nuevo León.
El presidente de la Federación Iraquí de Fútbol (IFA), Adnan Dirjal, anunció que la delegación viajará en vuelo privado a México a finales de la próxima semana. La confirmación llega después de que el equipo asiático solicitara públicamente el aplazamiento del encuentro debido a las complicaciones logísticas y de seguridad generadas por la escalada de tensiones en la región.
Detalles del viaje
El vuelo privado permitirá a Irak sortear los obstáculos burocráticos que han entorpecido su preparación para el repechaje. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el cronograma de entrenamientos o enfrentamientos, el viaje representa un avance crucial para que el equipo pueda competir por un lugar en la próxima Copa del Mundo.
Situación de Irán sin confirmación
El directivo iraquí también aclaró que no existe información oficial sobre un posible retiro de Irán del torneo mundial. Mientras que la delegación iraquí ha logrado resolver sus complicaciones para viajar, la situación de la selección iraní sigue sin clararse en medio de la creciente tensión regional.
Con esta confirmación, Irak se une a las demás selecciones que competirán en el repechaje mundialista en la próxima semana en territorio mexicano.