Isaac del Toro acaricia un podio histórico en el Tour; Pogacar promete ayudarlo
Isaac del Toro está cada vez más cerca de firmar la mayor actuación de un ciclista mexicano en la historia del Tour de Francia. Tras superar la etapa reina de la edición 2026, el bajacaliforniano conservó el tercer lugar de la clasificación general y recibió un respaldo de lujo: el líder de la carrera, Tadej Pogacar, aseguró que hará todo lo posible para ayudarlo a subir al podio en París.
"Haré todo lo que pueda para ayudar a Isaac", afirmó el esloveno antes de la etapa más exigente del Tour, convencido de que el mexicano tiene argumentos para mantenerse entre los tres mejores de la competencia.
La confianza no fue casualidad
Del Toro respondió en la carretera al terminar séptimo en la etapa 19 este viernes, con final en el mítico Alpe d'Huez, una de las ascensiones más emblemáticas del ciclismo mundial. El mexicano logró contener los ataques de sus rivales directos y, lejos de perder terreno, amplió su ventaja sobre el francés Paul Seixas, consolidándose tanto en el tercer puesto de la clasificación general como en el liderato de la clasificación de los mejores jóvenes.
Mientras Pogacar conquistó la etapa y prácticamente aseguró su quinto Tour de Francia, Del Toro libró una batalla distinta: resistir la montaña más dura de la carrera para mantener intacto el sueño del podio.
Con solo dos jornadas por disputarse y sin grandes puertos por delante, el panorama luce cada vez más favorable para el mexicano.
De concretarlo, Del Toro no solo conseguiría el mejor resultado de un ciclista nacional en la historia del Tour de Francia, sino que también protagonizaría una de las mayores hazañas del deporte mexicano a nivel internacional.
El logro adquiere más dimensión por la forma en que se ha construido
Con apenas 22 años, el corredor del UAE Team Emirates ha competido durante tres semanas al nivel de figuras consagradas como Pogacar, Remco Evenepoel, Richard Carapaz y el propio Seixas, demostrando que pertenece a la élite del ciclismo mundial.
Su desempeño también ha fortalecido la estrategia del UAE Team Emirates. Con Pogacar prácticamente inalcanzable en el liderato, la escuadra emiratí ahora tiene un segundo objetivo: proteger el tercer lugar de Del Toro y asegurar un doble podio en París.
Lo que hace apenas unas semanas parecía un Tour de aprendizaje terminó convirtiéndose en una candidatura histórica.
Durante décadas, el ciclismo mexicano soñó con tener un protagonista en la carrera más importante del mundo. Hoy ese sueño está a solo dos etapas de hacerse realidad.
Si logra mantener su posición hasta el domingo, Isaac del Toro no solo se convertirá en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia, sino que confirmará el nacimiento de una figura llamada a cambiar para siempre la historia del ciclismo nacional.