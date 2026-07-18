Isaac del Toro completa el 1-2 de UAE; Pogačar gana la etapa 14 del Tour
Isaac del Toro volvió a subir al podio del Tour de Francia. El mexicano terminó segundo en la etapa 14 y completó el 1-2 del UAE Team Emirates-XRG, encabezado por Tadej Pogačar, quien se impuso en solitario en Le Markstein Fellering y aumentó su ventaja al frente de la clasificación general.
Pogačar completó en 4 horas, 7 segundos los 155.3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein, una jornada que acumuló cerca de 3 mil 800 metros de desnivel y cuatro ascensos puntuables: Grand Ballon, Col du Page, Ballon d’Alsace y Col du Haag. El esloveno consiguió su cuarta victoria en la presente edición y alcanzó las 25 etapas ganadas en el Tour.
La selección de la carrera comenzó en el Col du Haag, una subida de 11.2 kilómetros con sectores superiores al 12 por ciento. UAE controló la diferencia con la fuga durante buena parte del recorrido y Del Toro fue el último compañero que permaneció junto a Pogačar cuando el grupo de favoritos quedó reducido a once corredores.
Pogačar esperó hasta encontrarse a 1.5 kilómetros de la cima para lanzar el ataque. Jonas Vingegaard intentó seguirlo, pero perdió contacto y el líder comenzó a ampliar la diferencia antes de coronar el puerto. Del Toro quedó unos segundos más atrás, aunque recuperó terreno en el tramo final y enlazó con el danés y Paul Seixas cuando restaban poco más de tres kilómetros.
Con su compañero camino de la victoria, el mexicano no tuvo que colaborar en la persecución. Se mantuvo a rueda de Vingegaard y Seixas hasta la recta de meta, donde utilizó su aceleración para ganar el esprint por el segundo lugar. El francés terminó tercero y Vingegaard, principal rival de Pogačar por el maillot amarillo, tuvo que conformarse con la cuarta posición.
El resultado confirma el peso de Del Toro dentro del UAE. El mexicano no solamente resistió cuando otros candidatos como Tom Pidcock comenzaron a perder contacto, sino que terminó por delante de Vingegaard, Seixas, Remco Evenepoel, Florian Lipowitz y Juan Ayuso en una de las jornadas más exigentes de la carrera.
Del Toro, quien inició el día en el octavo puesto de la clasificación general, avanzó provisionalmente al séptimo después de su segundo lugar. Es además su segundo podio de etapa en su debut en el Tour, luego de la victoria obtenida en Barcelona durante la segunda jornada, cuando encabezó otro 1-2 del UAE, aquella vez por delante de Pogačar.