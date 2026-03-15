Isaac del Toro conquista el Tirreno-Adriático 2026
Ni una caída multitudinaria en una de las últimas curvas de la séptima etapa detuvo a Isaac del Toro, quien solo tenía que cruzar la meta para confirmarse como el primer mexicano campeón del Tirreno-Adriático 2026.
El mexicano obtuvo la victoria 26 de su carrera, lo hizo a pesar de no ganar al séptima etapa, que conqsuitó el italiano y local Jonathan Milan, quien terminó con un tiempo de 3.04.54.
Milan logró el primer lugar al aprovechar la caída, que dejó a varios ciclistas en el piso y provocó que otros frenanaran, entre ellos Del Toro, quien tuvo que salir un momento de la ruta para evitar una lesión.
El noruego Jonas Abrahamsen, quien se mantenía como el líder, no logró mantener la punta en el último kilómetro, en el que un lanzamiento final le permitió a Milan arrebatarle a victoria.
Mientras que Del Toro sufrió en gran parte de la carrera para contar con el apoyo de sus compañeros de UAE Team Emirates XRG, quienes lo secundaron hasta los últimos 80 kilómetros.
A pesar de ello, el triunfo en la sexta etapa y su buen desempeño en la semana le permitió dominar la clasificación general con un acumulado de 28.02.14 para obtener el “Tridente”.
El oriundo de Ensenada se impuso al estadounidense Matteo Jorgensonn (+0.40) y al italiano Giuilio Pellizariza (+0.42), quienes completaron el podio.
“Todos hicieron un trabajo increíble y es una de las más importantes carreras que he tenido. Sin duda es el trofeo más bonito que he ganado. Lo pondré en la cocina”, comentó el mexicano de 22 años, tras hacerse de la "maglia azzurra".
Es la segunda victoria en el año para Del Toro, quien antes ganó el UAE Tour.