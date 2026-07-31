Isaac del Toro entra al club de los mexicanos que se hicieron leyenda antes de los 23 años
En el deporte no existe una edad exacta para alcanzar el éxito, pues hay campeones que explotan a los 30 y figuras que se retiran sin haber llegado a su mejor versión. Pero en la historia del deporte mexicano hay un patrón que se repite: los grandes ídolos nacionales llegaron a la élite mundial siendo muy jóvenes, antes de cumplir 23 años, como hoy Isaac del Toro, el primer nacional en subir al podio del Tour de Francia, la principal prueba del ciclismo mundial.
Fernando Valenzuela tenía 20 cuando desató la Fernandomanía. En 1981 se convirtió en el primer lanzador de la Liga Nacional en ganar el Cy Young y el Novato del Año en la misma temporada, además de coronarse campeón de la Serie Mundial con los Dodgers. Cuando parecía ser todavía una promesa, de repente se convirtió en leyenda.
Hugo Sánchez tenía 22 cuando se despidió de los Pumas con un título de liga y cruzó el Atlántico para unirse al Atlético de Madrid. Había anotado 104 goles en cinco temporadas con el equipo de la UNAM, con dos campeonatos de liga, una Copa de Campeones de CONCACAF y una Copa Interamericana. Lo que vino después: el Pentapichichi, el Real Madrid y la consagración europea, fue la continuación de una historia que ya tenía un autor muy joven.
Por su parte, Julio César Chávez tenía 22 años cuando el 13 de septiembre de 1984 noqueó a Mario "Azabache" Martínez en el octavo asalto en Los Ángeles y se convirtió en campeón mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Fue su primero de seis títulos mundiales en tres divisiones y el inicio de 89 peleas invicto.
Cuatro décadas después, Isaac del Toro tiene 22 años y compite en un deporte donde la madurez suele llegar más tarde, ya que los candidatos al Tour de Francia normalmente alcanzan su mejor versión entre los 25 y los 30. Sin embargo, el ciclista de Ensenada ya es subcampeón del Giro de Italia 2025 (primer mexicano en vestir la maglia rosa como líder) y acaba de terminar tercero en el Tour de Francia 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en la historia de 123 años de la carrera en subir al podio general.
Lo que une a los cuatro no es una fórmula sino la precocidad, pues todos llegaron en un momento en que nadie esperaba que un mexicano estuviera ahí. Valenzuela en las Grandes Ligas, Hugo Sánchez en la Primera División española, Chávez en el boxeo internacional, Del Toro en las carreteras más exigentes de Europa. Y en todos los casos, llegaron antes de los 23.