Isaac Del Toro gana la séptima etapa del Tour Aura
El ciclista mexicano Isaac del Toro se impuso en solitario este sábado en la séptima etapa del Tour Aura (antes conocido como Dauphiné), marcada por la espectacular remontada del joven francés Paul Seixas, que no pudo sin embargo culminar su hazaña.
Del Toro, líder del equipo UAE, se impuso en la cima del Grand Colombier con 24 segundos de ventaja sobre el español Juan Ayuso, al que dio alcance y adelantó a menos de dos kilómetros para meta.
Paul Seixas, obligado a reducir una desventaja de cuatro minutos sobre el pelotón luego de una caída, y protagonista de una persecución frenética durante 65 kilómetros, pagó sus esfuerzos en la terrible ascensión al Grand Colombier (8,4 km al 10,2%).
El prodigio francés terminó 7º del día, a 1:22 del mexicano, antes de la última etapa el domingo.
El australiano Luke Tuckwell hizo lo suficiente para conservar el maillot de líder amarillo y azul de líder de la general, pese a ceder 2:33 respecto a Del Toro.
El mexicano subió al tercer puesto de la general, a 49 segundos de Tuckwell y a solo siete segundos del estadounidense Matteo Jorgenson, que fue cuarto en la etapa a 41 segundos.AFP