Isaac del Toro se consolida en la élite... ¿pero por qué bajó un lugar en el ranking del ciclismo?
Isaac del Toro cerró el Tour de Francia 2026 con un histórico tercer lugar, el mejor resultado conseguido por un ciclista mexicano en la máxima competencia del ciclismo de ruta. Sin embargo, la actualización semanal del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo ubicó en la cuarta posición mundial, porque así es la batalla en la élite.
La explicación está en el propio sistema de puntuación de la UCI. El ranking funciona con una ventana móvil de 52 semanas: cada lunes se suman los puntos obtenidos en las competencias más recientes y, al mismo tiempo, dejan de contabilizarse los que los corredores consiguieron exactamente un año antes. Por ello, la clasificación no depende únicamente del resultado obtenido en el Tour de Francia, sino del balance total de puntos que cada ciclista acumula en ese periodo.
Aunque Del Toro sumó una importante cantidad de unidades gracias a su podio en París y a la conquista del maillot blanco como mejor joven, el belga Remco Evenepoel obtuvo una cosecha aún mayor al finalizar segundo de la clasificación general y ganar dos etapas. Esa actuación le permitió escalar hasta el segundo lugar del ranking mundial, relegando al mexicano al cuarto puesto.
Lejos de representar un retroceso deportivo, la actualización confirma que Isaac del Toro ya forma parte de la élite absoluta del ciclismo internacional. El corredor del UAE Team Emirates-XRG suma 6,833 puntos, ubicándose entre los cuatro mejores ciclistas del planeta, solo por detrás de Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard.
Su huella en el Tour de France 2026, una huella imborrable
El ciclista bajacaliforniano dejó una huella imborrable en el Tour de Francia 2026 al terminar tercero en la clasificación general, el mejor resultado conseguido por un mexicano en la historia de la carrera. Además, conquistó el maillot blanco, reconocimiento que distingue al mejor corredor menor de 26 años del Tour, confirmando que tiene el nivel para competir de tú a tú con los máximos referentes de este deporte.
El Tour de Francia, considerado la prueba más importante del calendario internacional, reúne cada año a los mejores ciclistas del mundo, por lo que subir al podio representa uno de los mayores logros que puede alcanzar un profesional. Por ello, la posición de Del Toro en el ranking es el resultado de una temporada marcada por la regularidad en las principales competencias del calendario internacional.
Más allá del cambio de posición, Del Toro permanece instalado en un grupo muy reducido de corredores. Sus 6,833 puntos lo mantienen a apenas 33 unidades de Jonas Vingegaard, tercero del mundo con 6,866, y a 123 puntos de Remco Evenepoel, segundo del ranking con 6,956. Al mismo tiempo, conserva una amplia ventaja sobre el francés Paul Seixas, quinto de la clasificación, quien suma 4,800 unidades. En otras palabras, el mexicano ya no pelea por ingresar a la élite, sino que se mantiene firmemente entre los cuatro ciclistas más competitivos del planeta.
Durante la temporada 2026, Del Toro ha demostrado que su crecimiento no responde a una sola competencia. Su evolución dentro del UAE Team Emirates-XRG lo ha convertido en un corredor cada vez más completo, capaz de responder en etapas de montaña, jornadas de alta exigencia y momentos decisivos frente a los mejores ciclistas del mundo.
Con 22 años de edad, ya colecciona logros históricos
El podio en el Tour de Francia fue la confirmación de una trayectoria que venía construyéndose desde temporadas anteriores. En apenas tres años como profesional ha reunido uno de los palmarés más destacados para un ciclista latinoamericano de su generación. Fue campeón del Tour de l'Avenir en 2023, conquistó la Vuelta a Asturias en 2024 y en 2025 ganó la Milano-Turín y el Tour de Austria, además de terminar segundo en el Giro de Italia, donde también obtuvo la maglia blanca como mejor joven. En 2026 siguió rompiendo barreras al convertirse en el primer mexicano en ganar el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, antes de subir al podio del Tour de Francia.
Con apenas 22 años, el bajacaliforniano comparte los primeros lugares del ranking, pero también forma parte del UAE Team Emirates-XRG que lidera Pogačar, una estructura que le ha permitido acelerar su desarrollo y competir por victorias en las pruebas más importantes del calendario internacional.
¿Qué carreras siguen para Isaac del Toro?
La siguiente gran cita para Del Toro será el Campeonato Mundial de Ruta de Montreal, programado del 20 al 27 de septiembre de 2026. Ahí tendrá una nueva oportunidad para seguir sumando puntos y acercarse nuevamente al podio del ranking mundial.
Más allá de la clasificación semanal, su temporada ya cambió la historia del ciclismo mexicano. Nunca antes un corredor nacional había conseguido subir al podio del Tour de Francia ni mantenerse con tanta solidez entre los mejores del mundo. Hoy, Isaac del Toro no solo compite contra la élite del ciclismo internacional, porque más bien forma ya parte de ella e inspira a una nueva generación de ciclistas mexicanos que aspira a seguir sus pasos.