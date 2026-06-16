Italia se ausentó del Mundial pero está presente en los banquillos con tres DT's
Italia se perdió el Mundial 2026, pero de "consuelo" cuenta con representación en los banquillos del torneo. A pesar de que su selección no clasificó, el país de la bota dice presente en el torneo porque tres equipos cuentan con un italiano como su jefe en la estrategia.
Una de las grandes sorpresas para esta edición de la justa fue que, por tercera vez consecutiva, La Azzurra se quedaba fuera del evento. Lo anterior ocurrió luego de que no superara la eliminatoria de la UEFA, cayendo en la última ronda del repechaje ante Bosnia y Herzegovina en penales.
Fue por ello que se quedaron sin poder participar en el torneo estrellas de la talla de Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Riccardo Calafiori, Sandro Tonali y Davide Frattesi, entre otros. Sin embargo, hubo otros italianos que, desde el cargo de entrenador y con los colores de otros países, sí lograron acudir al Mundial.
Los 3 italianos que están en la Copa Mundial 2026
Carlo Ancelotti con Brasil: Ganador de siete títulos de la Champions League (dos como jugador y cinco como entrenador), buscará ahora ganar la Copa Mundial con la Verdeamarela. Luego de conquistarlo todo a nivel de clubes, el estratega italiano se aventuró en el reto de las selecciones y tomó las riendas del conjunto amazónico en 2025.
Además, junto a "Carletto", está su hijo Davide Ancelotti, quien lo acompaña como asistente, junto a otros tres compatriotas como Francesco Mauri, Mino Fulco y Simone Montanaro.
Fabio Cannavaro con Uzbekistán: El capitán que alzó el último título mundial para Italia en 2006 vuelve al máximo torneo del futbol, ahora al frente de un equipo debutante como el conjunto uzbeco. Desde 2025 se integró a "Los Lobos Blancos" como su director técnico y ahora busca convertirlos en la gran revelación.
El exfutbolista de 52 años comenzó su carrera en la zona técnica en 2014, dirigiendo en el fútbol de China y Arabia Saudita. En 2022 regresó a su país para unirse al Benevento Calcio y luego al Udinese, para en 2024 salir nuevamente rumbo al Dinamo Zagreb de Croacia, su último club antes de asumir el cargo en la selección.
Como dato, su cuerpo técnico se encuentra conformado totalmente por italianos con Francesco Troise, Paolo Cannavaro, Antonio Chimenti y Eugenio Albarella.
Vincenzo Montella con Turquía: Es el único de los estrategas italianos que sí estuvo desde el inicio del proceso mundialista con la selección a la que dirige. Desde 2023 fue nombrado por el conjunto otomano, con el cual finalizó segundo del Grupo E de las eliminatorias europeas, pasando al repechaje donde eliminó a Rumania y Kosovo.
Su equipo de trabajo está integrado mayoritariamente por turcos; aun así, hay tres italianos que lo siguen en este proyecto en las áreas de análisis técnico y preparación deportiva: Daniele Russo, Pierpaolo Polino y Massimo Crivellaro.
Además, 4 árbitros italianos participarán en la Copa Mundial
Pero Italia no solo dijo presente en el área técnica, también lo hizo en el campo gracias a la terna de silbantes compuesta por el central Maurizio Mariani y sus asistentes Daniele Bindoni y Alberto Tegoni. Los tres fueron quienes dirigieron la última final de la UEFA Conference League 2026. Asimismo, se suma un cuarto juez, Marco Di Bello, quien tendrá funciones únicamente en el VAR.