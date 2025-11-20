Italia se jugará su regreso al Mundial ante Irlanda del Norte en el repechaje europeo
Italia, tetracampeona del mundo y ausente de las dos últimas ediciones del torneo, conoció este jueves su camino en el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026. La Azzurra se enfrentará en marzo a Irlanda del Norte en la semifinal de la Llave A, duelo decisivo para mantener viva su aspiración de volver a la máxima cita del fútbol.
El sorteo, celebrado en la sede de la FIFA en Zúrich, determinó además que, en caso de victoria, Italia se mediría en la final al ganador del cruce entre Gales y Bosnia-Herzegovina. Las eliminatorias serán a partido único, con semifinales fijadas para el 26 de marzo y las finales para el 31 de marzo.
Los doce seleccionados que terminaron segundos en los grupos de la eliminatoria de la UEFA fueron distribuidos en los bombos 1 al 3 según el ranking mundial de la FIFA, mientras que los cuatro clasificados desde la Liga de las Naciones ocuparon el bombo 4. Los cabezas de serie ejercerán de locales en las semifinales, mientras que la sede de cada final también fue sorteada.
SORTEO DEL REPECHAJE EUROPEO RUMBO AL MUNDIAL 2026
LLAVE A
- Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte
- Semifinal 2: Gales vs Bosnia y Herzegovina
- Final: Ganador SF1 vs Ganador SF2 (local por sorteo)
LLAVE B
- Semifinal 3: Ucrania vs Suecia
- Semifinal 4: Polonia vs Albania
- Final: Ganador SF3 (local) vs Ganador SF4
LLAVE C
- Semifinal 5: Turquía vs Rumania
- Semifinal 6: Eslovaquia vs Kosovo
- Final: Ganador SF5 vs Ganador SF6 (local)
LLAVE D
- Semifinal 7: Dinamarca vs Macedonia del Norte
- Semifinal 8: República Checa vs Irlanda
- Final: Ganador SF7 vs Ganador SF8 (local)