James Rodríguez firma con Minnesota United rumbo al Mundial 2026
El colombiano James Rodríguez fue presentado este viernes como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, club con el que firmó un contrato de corto plazo cuyo principal objetivo es llegar con ritmo y continuidad a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
El vínculo del ex mediapunta del Real Madrid y Bayern Múnich está garantizado hasta junio de 2026, justo cuando arranca el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Minnesota se reservó además una opción para extender el contrato seis meses más, hasta el cierre de la temporada 2026.
A sus 34 años, el futuro de James había estado rodeado de interrogantes desde que no renovó con León en noviembre pasado. En ese periodo fue vinculado con clubes de Argentina, Brasil y Colombia, e incluso con equipos de alto perfil de la MLS, como el Inter Miami de Lionel Messi.
Finalmente, el destino del colombiano no fue uno de los grandes reflectores de la liga, sino el Minnesota United, un club sin figuras mediáticas y que busca dar un salto deportivo desde un proyecto más discreto.
“Es verdad que he jugado en grandes clubes, pero quería esta liga”, dijo James durante su presentación en el Allianz Field, en Saint Paul. “Minnesota es el club que más mostró interés, el que más me quiso. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte”.
Fin de la incertidumbre en Colombia
La llegada de Rodríguez a la MLS pone fin a la preocupación en Colombia por la falta de competencia oficial de su capitán, a menos de cinco meses del Mundial.
“En cinco meses tengo la Copa del Mundo. Estoy en una etapa en la que no puedo fallar”, reconoció el mediocampista. “Estuve en contacto con el profe”, añadió sobre el seleccionador Néstor Lorenzo. “Me dijo que no lo pensara, que la MLS es una liga que me puede venir bien”.
Minnesota, que nunca ha disputado una final de la MLS desde su ingreso en 2017, le ofrece a James un entorno de menor presión mediática, ideal para enfocarse en su preparación física y futbolística.
Nuevo golpe mediático de la MLS
El fichaje de Rodríguez representa otro movimiento de impacto para la MLS, que en los últimos años ha atraído a figuras internacionales como Lionel Messi, Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y Son Heung-min (Los Angeles FC).
Al competir en conferencias distintas, Minnesota no tiene programados partidos de temporada regular ante el Inter Miami, por lo que un eventual duelo ante Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul solo podría darse en una final o en la Leagues Cup.
James aseguró llegar en buenas condiciones físicas pese a su historial reciente de lesiones:
“Vengo entrenando desde el 3 de enero como una pretemporada. Físicamente estoy bien”.
“Los equipos aquí son duros y físicos, pero el fútbol es igual en todos lados. Cuando llegas a una casa nueva tienes que adaptarte. Cuando eres bueno, todo es más fácil”, agregó.
Desde su salida del fútbol de élite europeo en 2021, el zurdo ha pasado sin consolidarse por São Paulo, Rayo Vallecano, Olympiacos y Al-Rayyan, un recorrido irregular que contrasta con su alto rendimiento en la Selección Colombiana, donde es titular indiscutido y segundo máximo goleador histórico, con 31 tantos.
Energía positiva para Minnesota
James también minimizó el reto de jugar en el invierno del norte estadounidense. “Ya estuve en una ciudad fría como Múnich. No creo que haya problema”.
El director deportivo del club, Khaled El-Ahmad, calificó el fichaje como “muy emocionante” para la institución y subrayó el impacto positivo que puede tener en la comunidad.
“La llegada de James trae atención y energía positiva para una comunidad fuerte y unida”, señaló.
Para Minnesota United, James Rodríguez no solo representa jerarquía futbolística, sino también la oportunidad de entrar en el mapa internacional de la MLS. Para James, es una apuesta calculada: jugar, cuidarse y llegar entero al último gran Mundial de su carrera.