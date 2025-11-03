James y Ramsey: dos estrellas europeas que se apagaron en la Liga MX
Cuando se anunciaron los fichajes de James Rodríguez, por el León, y Aaron Ramsey, por los Pumas, nadie podía creerlos.
Dos futbolistas mundialistas, capitanes de sus selecciones y ex jugadores de equipos de primer nivel, dejaban atrás el caché europeo para cruzar el Océano Atlántico y llegar a la Liga MX, que está lejos del nivel de competiciones como la española o la inglesa, en las que sobresalieron estos jugadores.
En el caso del colombiano James, su pedigrí incluye ser el máximo goleador del Mundial Brasi 2014, guiar a su país al subcampeonato de la Copa América 2024 y ganar dos Champions League con el Real Madrid.
El galés Ramsey fue figura del Arsenal tricampeón de la FA Cup entre 2013 y 2017, parte de la Juventus que obtuvo la Serie A en la temporada 2019-20 y fundamental para que en Qatar 2022, su nación volviera a una Copa del Mundo por primera vez en 64 años.
Sin embargo, ambos arribaron a la Liga MX en la etapa final de sus carreras a sus 34 años.
James tuvo un inicio prometedor con el León. Comenzó el Clausura 2025 con dos goles y cuatro asistencias en sus primeros siete partidos, además de que ayudó al León a mantenerse invicto en el inicio del campeonato.
Luego de ese buen arranque, su rendimiento se fue para abajo, apenas dos asistencias en los nueve partidos restantes de la fase regular. En total, 16 partidos, dos goles, seis asistencias y una clasificación a los cuartos de final.
Por aquellos días, fue cuando inició el proceso de la exclusión del León del Mundial de Clubes, la principal razón por la que James decidió venir por primera vez a México.
"El Mundial de Clubes influyó en mi fichaje. Es una competición grande que quiero jugar y se me dan bien los torneos cortos. Espero llegar de buena forma, pero este es el presente y nuestro presente es la liga local", señaló James en su presentación como futbolista esmeralda.
Para su segundo torneo, tuvo menos participación, ha jugado los 13 partidos de los 16 partidos que lleva el Apertura 2025. También su producción ofensiva fue a la baja: tres dianas y un pase para gol. Desde la duodécima fecha no influye en el marcador.
Su poco aporte ha influido para que el León, luego de perder por 2-0 ante el León el sábado en la decimosexta jornada del Apertura, quedara eliminado con una jornada más por jugarse.
Rodríguez firmó por dos torneos con el León, que terminan una vez concluido el presente Apertura. Los reportes indican que no va a renovar y se marchará libre, para enrolarse con su octavo equipo en los últimos seis años.
Ramsey, un refuerzo que estaba condenado a fracasar
Desde su llegada a los Pumas, Aaron Ramsey ha destacado más por sus publicaciones en redes sociales que por su aporte en la cancha con los felinos, con los que ha participado seis partidos de 16 jornadas, en los que marcó un gol.
Las notas que ha dado en su paso por México tienen más que ver por las historias que sube a Instagram, en las que presume cómo disfruta de la Ciudad de México y por supuesto, por las lesiones que lo han marginado de participar de forma regular con los felinos.
En total, el ex jugador del Arsenal suma 235 minutos en los seis partidos que lleva con los de la UNAM, que en promedio son 39.1 minutos por encuentro, menos de los 45 minutos que dura cada uno de los dos tiempos de un partido de futbol.
Ramsey fue presentando con los Auriazules el 3 de julio pasado, pero su debut sucedió hasta el 24 de agosto, más de un mes después. Se debió a que se recuperaba de una lesión en el tendón de la corva que sufrió en su anterior equipo, el Cardiff City.
Su último encuentro con el Cardiff fue en marzo, tras lo cual se convirtió en el entrenador, rol en el que no fue capaz de evitar el descenso a la tercera división de Inglaterra.
“Desde que lo fichamos sabíamos que su recuperación sería así, tardada, y por eso lo trajimos. Si estuviera sano, hubiera tenido ofertas de equipos de la Premier League”, confesó Efraín Juárez, entrenador de los Pumas, sobre el atraso del debut del mediocampista con los felinos.
La última vez que Ramsey participó con el conjunto universitario fue el 27 de septiembre, un partido antes de la fecha FIFA de octubre. Los reportes indican que una molestia muscular lo dejó fuera de los siguiente partidos, y también lo privó de jugar para la selección de Gales.
Junto con el portero Keylor Navas, Ramsey era una de las principales apuestas de Juárez para regresar a los Pumas a los primeros planos y acercalos a conquistar su primer título de liga desde el Clausura 2011.
Desde el principio, pocos veían probable que Ramsey fuera una solución para los felinos, por su largo historial de lesiones, además de que estaba semiretirado, concentrado más en su papel de estratega en el Cardiff.
Más de tres meses después, la historia parece llegar a su fin. Durante la pausa de la fecha FIFA, el europeo perdió a su perro, en un viaje a Guanajuato. Tras varias semanas en las que en vez de ir a entrenar y rehabilitarse, se dedicó a buscarlo, el galés pidió rescindir su contrato con los felinos, de acuerdo con información de la prensa.
Desde la última vez que Ramsey jugó con Pumas, el récord del equipo es de dos derrotas, un par de empates y una victoria, el domingo pasado, cuando goleron 4-1 al Tijuana y se aferraron a los puestos de Play-in con solo un duelo restante en la fase regular.
Ni James ni Ramsey dejaron un legado en la cancha, más allá de los mediático de sus fichajes.