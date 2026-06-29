Japón, la selección más frustrada por no alcanzar el 'quinto partido'
A pesar del buen futbol que mostraron en la Copa del Mundo 2026, a Japón aún no le alcanza para avanzar a fases finales en el torneo. En esta ocasión fue Brasil el que le puso un alto a los nipones y los mandó a su casa en la ronda de 16avos con el 2-1 en los últimos minutos, sumando un capítulo más a la racha negativa que tienen los japoneses de no ganar un partido de eliminación directa.
No cabe duda que el accionar de los nipones ha mejorado con el andar de los años, pero ese último paso aun no pueden darlo, pues desde que se volvieron constantes en los mundiales, nunca han podido ganar un partido a matar o morir, haciendo que las mejores participaciones en su historia no lleguen más allá de los octavos de final.
En esta ocasión, venían de tener un buen desempeño en la fase de grupos, empatando en un reñido partido ante Países Bajos en su debut, para después golear a Túnez e igualar de nueva cuenta con Suecia. Así llegaban como un equipo que podía plantarle cara a Brasil en la ronda de 16avos.
A destacar está que Japón suma con la edición del 2026 ocho mundiales consecutivos calificando, pero sin poder trascender como quisiera todavía. Dentro de sus ocho participaciones, en cinco de ellas lograron pasar de la fase de grupos, pero en todas terminaron cayendo en el primer juego de eliminación, siendo lo más cerca que estuvieron de pasar en Sudáfrica 2010 y Qatar 2022, cuando perdieron en penales ante Paraguay y Croacia respectivamente.
SUS MEJORES Y PEORES PARTICIPACIONES
La primera participación de Japón en un mundial fue en Francia 98, en donde no logró pasar de la primera ronda. Ahí tuvo su peor rendimiento, perdiendo sus tres partidos ante Argentina, Croacia y Jamaica, en donde además solo anotó un gol. A partir de ahí, nunca volvió a faltar a un justa mundialista.
En Corea-Japón 2002 fueron anfitriones, y eso les ayudó a que pasaran por primera vez de la etapa de grupos, quedando líderes tras vencer a Rusia y Túnez, pero su aventura terminó con la sorpresa del torneo, Turquía, que los echaba después de vencerlos por la mínima.
En Alemania 2006 tampoco pudo ganar un solo partido de grupos, consiguiendo solo un empate sin goles ante Croacia; cuatro años después, en Sudáfrica es donde más cerca estuvo hasta ese momento de llegar a los cuartos de final, pasando de nuevo como primero de su sector y enfrentando a Paraguay en los octavos. Los nipones lograron llegar hasta la tanda de penales, pero ahí fueron derrotados por los sudamericanos.
En Brasil 2014 fueron eliminados en grupos cosechando solo un empate, pero esa sería la última vez que no avanzarían a la siguiente ronda. A partir de Rusia 2018 y hasta la fecha lograron avanzar a las etapas de eliminación, incluso como primeras de su grupo.
TRES MUNDIALES CONSECUTIVOS PASANDO
En Rusia lograron derrotar a Colombia en su grupo, y quedando como segundo es que avanzaron para chocar ante Bélgica en los octavos. En un partido similar al que se vivió en el 2026 ante Brasil, los nipones se preparaban para los tiempos extras cuando un gol de último minuto de Nacer Chadli en el 95 los eliminaba.
En Qatar 2022 firmaron la que es su mejor actuación a la fecha, quedando por primera vez en la cima de su grupo, en donde además estaban Alemania y España, a los que derrotó. En octavos de final les tocó Croacia, que los llevaría hasta el límite y forzaría la tanda de penales, en donde los europeos se terminarían imponiendo.
Con la eliminación en la Copa del Mundo 2026 ya son ocho los mundiales en los que Japón no puede trascender más allá del primer juego eliminatorio.
Todavía falta mucho para que ese plan de 100 años de la Federación japonesa se termine por concretar, en donde espera que su futbol sea considerado una potencia y su selección una campeona del mundo para el 2092, pero para tener sus primeros avances en mucho tiempo tendría que pasar esa barrera que no ha podido superar en los últimos torneos.