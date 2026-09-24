Javier Aguirre no pierde tiempo: del aeropuerto al entrenamiento del Valencia

Javier Aguirre comenzó su etapa como entrenador del Valencia sin concederse tiempo para descansar. El técnico mexicano aterrizó este jueves, poco después de las 9:00 horas, en el aeropuerto de Manises y se trasladó directamente a la Ciudad Deportiva de Paterna para conocer a sus futbolistas y dirigir su primera sesión al frente del conjunto español.

El “Vasco” viajó durante la madrugada desde la Ciudad de México hasta Madrid y posteriormente tomó la conexión hacia Valencia. En Paterna ya lo esperaban sus auxiliares Pol Llorente y Toni Amor, quienes formarán parte del cuerpo técnico durante un contrato que se extenderá hasta el final de la temporada.

Aguirre sustituye a Carlos Corberán y toma al equipo después de la derrota por 3-2 ante la Real Sociedad, un resultado que dejó al Valencia en puestos de descenso. El mexicano tendrá la misión de recuperar a una plantilla que apenas consiguió una victoria en sus primeros siete partidos de LaLiga y que ha mostrado problemas defensivos durante el inicio del campeonato.

El entrenador modificó el plan de trabajo para contar con sesiones el viernes y el sábado, una primera señal de la urgencia con la que afrontará el desafío. Aguirre conoce este tipo de escenarios después de sus etapas en Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, pero su llegada a Valencia comenzó con un mensaje claro: después de bajar del avión, el tiempo ya cuenta.

🇲🇽 ¡Primer entrenamiento de Javier Aguirre al mando del Valencia CF! 💪🦇 pic.twitter.com/o1ozJCjlWI — Valencia CF (@valenciacf) September 24, 2026