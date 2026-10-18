Javier Aguirre se encara con aficionado del Valencia y responde con corte de mangas

Javier Aguirre, fiel a su estilo intenso de vivir los partidos, ha dejado una imagen que le ha dado la vuelta a las redes sociales, provocando el debate. El entrenador mexicano del Valencia, a la mitad de un juego, reaccionó a los gritos que recibía desde la grada y se encaró con un aficionado en una discusión sobre los cambios que debía realizar.

El pasado sábado 17 de octubre, el Vasco Aguirre sostuvo su segundo encuentro al frente del Valencia y su primer duelo de local en Mestalla, por lo que fue una prueba de fuego para medir la recepción de la tribuna ante su propuesta.

📺 VÍDEO | Declaraciones del entrenador del Valencia CF tras el duelo ante el Athletic Club



🔗 https://t.co/sIXLxu9sTo pic.twitter.com/ZfmF8sP5Go — Valencia CF (@valenciacf) October 17, 2026

El juego terminó con un empate sin goles ante el Athletic Club, sacando un punto ante un equipo que pelea puestos europeos. Pero, a pesar del resultado, este primer encuentro con su afición dejó un momento que no se vio en las cámaras de la transmisión.

La discusión del Vasco con la tribuna de Mestalla

Sobre el final del encuentro, Aguirre se encontraba desesperado ya que su equipo tuvo en sus manos la victoria, dominando las acciones pero sin concretar el gol de la diferencia. Desde la grada la tensión era la misma, por lo que un seguidor del equipo le gritó: "¡Aguirre, saca delanteros!", a lo que el mexicano volteó eufórico y le contestó: "¡No hay!". Los reclamos de la afición siguieron con un "¡Saca a Aimar!", acto seguido, el estratega le dio la espalda y volvió su vista a la cancha, no sin antes hacer un "corte de mangas" con su brazo.

Los hechos no salieron en televisión, sino que fueron captados por otros presentes en el lugar y posteriormente difundidos en redes sociales.

Pero el asunto no terminó ahí. Tras el duelo, en conferencia de prensa, Javier Aguirre fue cuestionado de nueva cuenta, ahora por la prensa, sobre por qué no darle entrada a la cantera en momentos como este. Ahí, con más calma, respondió que es una cuestión de criterio del entrenador y de saber cómo manejar el desarrollo de los más jóvenes.

Explicó su postura señalando que, si bien cuenta con ellos y los contempla en su esquema, entiende que no es bueno usarlos por usar, metiéndolos a partidos que les pondrán una presión extra que resulta innecesaria.

“Mi obligación es tener a todos vivos, y claro que los 'chavales' cuentan. Por eso entrenan conmigo Córdova, Aimar y Mayo. Pero son procesos; cuando el equipo está bien es mejor que aparezcan, pero cuando el equipo está mal, no los puedes tirar a los leones”.

Cabe recordar que Aguirre llegó como salvavidas a un Valencia que estaba en el último lugar con solo 4 unidades. En dos juegos bajo su mando el equipo no ha perdido, sino que ha sumado un par de unidades que llevaron a la institución a escalar al 19° lugar con 6 puntos, todavía en zona de descenso, pero a un solo triunfo y combinación de resultados de salir de ella.