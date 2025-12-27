Jiménez castiga al West Ham
Londres, Reino Unido
Un gol del mexicano Raúl Jiménez en los minutos finales le dio al Fulham una victoria de 1-0 sobre el West Ham, en duelo correspondiente a la Premier League, disputado en el London Stadium.
El tanto cayó al minuto 85, luego de un error del lateral izquierdo Ollie Scarles, cuyo despeje defectuoso fue aprovechado por Harry Wilson, quien envió un centro preciso para que Jiménez conectara de cabeza y definiera el partido. El delantero mexicano apareció solo en el área y no falló.
El West Ham tuvo opciones para abrir el marcador, pero la falta de contundencia fue determinante. Jarrod Bowen, Callum Wilson y Soungoutou Magassa desperdiciaron oportunidades claras, en un encuentro que terminó por extender la mala racha del conjunto local, que suma siete partidos sin victoria y permanece en la posición 18 de la tabla, a cinco puntos de la salvación.
Para los Hammers, la derrota también significó su undécimo tropiezo como local en 2025, igualando la mayor cantidad de derrotas en casa en un año calendario en su historia de liga, registro que se remontaba a 1967.
El Fulham, en contraste, cerró el año en buen momento al encadenar tres victorias consecutivas en la Premier League por primera vez desde enero de 2023, resultado que le permite ubicarse en la parte media-alta de la clasificación.
West Ham, su cliente favorito
Con este tanto, Raúl Jiménez llegó a siete goles contra el West Ham en la Premier League, convirtiéndose en el rival al que más veces ha marcado en el torneo inglés. Además, fue su primer gol como visitante ante los Hammers en liga desde junio de 2020, cuando militaba en el Wolverhampton, entonces dirigido por Nuno Espírito Santo.
Tras el partido, el técnico del West Ham respaldó públicamente al joven Scarles, visiblemente afectado por su error, y reconoció que su equipo fue castigado por no concretar sus ocasiones. En el Fulham, el entrenador Marco Silva destacó la ambición de su plantel para buscar el triunfo en un partido cerrado.
Para Jiménez, el gol representa una confirmación de su peso específico en los derbis londinenses y un nuevo aporte clave para el cierre de año de su equipo.