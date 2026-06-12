Julián Quiñones, el tercero de siete naturalizados en anotar para México en Mundial
Han sido casi 20 los jugadores naturalizados mexicanos que han vestido la camiseta tricolor, pero de todos ellos solo siete han participado en Copas del Mundo, y entre esos nombres, apenas tres han anotado gol.
Julián Quiñones se convirtió este jueves en uno de ellos, para acompañar en esa lista a Antonio “Naelson” Sinha y Rogelio Funes Mori, quienes anotaron en los Mundiales de Alemania 2006 y Qatar 2022, respectivamente.
Aunque los naturalizados han aparecido de forma esporádica a lo largo de la historia de la Selección Mexicana, sus aportaciones en Copas del Mundo han sido limitadas.
El primero en romper esa barrera fue Antonio Naelson “Sinha”, mediocampista nacido en Brasil, quien anotó en la victoria de México sobre Irán durante la fase de grupos de Alemania 2006. Durante 16 años, fue el único futbolista nacido fuera del país que podía presumir un gol mundialista con la camiseta verde.
La lista creció hasta Qatar 2022, cuando Funes Mori, nacido en Argentina, marcó frente a Arabia Saudita. Sin embargo, aquel tanto no fue suficiente para evitar la eliminación mexicana en la fase de grupos.
Ahora Quiñones se sumó a ese grupo selecto y lo hizo además con una particularidad adicional: se convirtió en el primer futbolista nacido en Colombia que anota para México en una Copa del Mundo. Su caso también rompe una tendencia histórica entre los naturalizados mundialistas del Tri.
De los siete jugadores nacidos fuera de México que han disputado al menos una Copa del Mundo con la Selección, tres nacieron en Argentina: Gabriel Caballero, Guillermo Franco y Rogelio Funes Mori. A ellos se suma Carlos Blanco, nacido en España, así como “Sinha” y ahora Quiñones.
La lista creció en este Mundial con Álvaro Fidalgo, quien nació en España y debutó este jueves como titular con la Selección Mexicana en una Copa del Mundo.
Antes de Quiñones y Fidalgo, el pionero había sido Carlos Blanco, delantero español que disputó los Mundiales de Brasil 1950 y Suecia 1958. Décadas más tarde llegaron Gabriel Caballero en Corea-Japón 2002; Sinha en Alemania 2006; el Guille Franco en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010; y Funes Mori en Qatar 2022.
La anotación del delantero nacido en Colombia también refleja la evolución del fenómeno de los naturalizados dentro del futbol mexicano. Durante décadas, los casos fueron excepcionales. Más recientemente, la globalización del mercado de fichajes y la presencia constante de extranjeros en la Liga MX ampliaron el universo de jugadores elegibles para representar al país.
Colombia, además, ha sido una de las principales fuentes de talento extranjero para el futbol mexicano durante las últimas décadas. Decenas de futbolistas colombianos han pasado por la Liga MX y varios se convirtieron en figuras de sus clubes, pero ninguno había llegado tan lejos con la camiseta del Tri como para convertirse en goleador mundialista.