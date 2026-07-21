Julián Quiñones es incluido como candidato a Mejor Delantero del Mundial 2026
La Copa del Mundo 2026 terminó y con ello llega el recuento de las mejores actuaciones, por lo que FIFA abrió la votación para decidir al mejor XI después de los 104 partidos, en una lista de 27 jugadores que trae varias revelaciones, como la del mexicano Julián Quiñones, y otras tantas ausencias.
Dentro del listado destacan los futbolistas que disputaron la final, con 11 representaciones entre Argentina y España. Los campeones del torneo son los que más jugadores presentan en las votaciones con hasta seis de ellos.
Otra de las sorpresas son los jugadores de Concacaf, pues la confederación de Norte, Centroamérica y Caribe cuenta con dos futbolistas nominados al mejor XI del torneo, incluyendo un futbolista mexicano. Las votaciones iniciaron este martes 21 de julio y estarán abiertas para todos los aficionados por los próximos días.
Destacan ausencias de Maignan y el paraguayo Gill
Entre los porteros están las primeras sorpresas, pues si bien se encuentran los finalistas Emiliano Martínez y Unai Simón, que solo concedió un gol en el torneo, también destacan las ausencias de Mike Maignan de Francia y Orlando Gill de Paraguay.
Maignan fue el único de los cuatro guardametas semifinalistas que no se encuentra dentro del listado, mientras que Gill fue el portero con más atajadas en el torneo con 23. Quienes sí integraron la lista fueron los debutantes Vozinha y Eloy Room, de Cabo Verde y Curazao, respectivamente.
Ambos arqueros estuvieron dentro de los que más trabajaron en la Copa del Mundo, con el africano terminando con 18 atajadas, mientras que el curazoleño lo hizo con 20. La lista completa es:
- Emiliano Martínez (Argentina)
- Unai Simón (España)
- Jordan Pickford (Inglaterra)
- Vozinha (Cabo Verde)
- Eloy Room (Curazao)
También inexplicable la ausencia de Cubarsí
La mayor ausencia dentro del listado de defensas es la de Pau Cubarsí, más cuando fue nombrado el mejor jugador joven del torneo. El central español formó parte de la defensa que solamente permitió un gol en contra para los campeones, pero aun así no fue incluido.
De la lista destacan los jugadores de Portugal, Brasil y Países Bajos, tres países que quedaron eliminados antes de la fase de Cuartos de final, con los neerlandeses ni siquiera llegando a los Octavos. La lista queda así:
- Marc Cucurella (España)
- Pedro Porro (España)
- Lisandro Martínez (Argentina)
- Cristian Romero (Argentina)
- Dayot Upamecano (Francia)
- Nuno Mendes (Portugal)
- Gabriel (Brasil)
- Virgil Van Dijk (Países Bajos)
Europa domina el medio campo
El mediocampo es el que menos sorpresas presenta, con una amplia mayoría de futbolistas europeos. Fuera del viejo continente solo están tres futbolistas, destacando la presencia de Marruecos como el único representante de África:
- Rodri (España)
- Lamine Yamal (España)
- Enzo Fernández (Argentina)
- Ousmane Dembelé (Francia)
- Michael Olise (Francia)
- Jude Bellingham (Inglaterra)
- Vinicius Jr. (Brasil)
- Ismael Saibari (Marruecos)
- Luka Modric (Croacia)
Quiñones es candidato al Mejor Delantero
Entre los atacantes se encuentran cuatro de los cinco máximos goleadores del torneo, incluidos el ganador de la Bota de Oro, Kylian Mbappé. Dentro de las sorpresas están la ausencia de Cristiano Ronaldo y la inclusión de Julián Quiñones, único representante de México gracias a sus cuatro anotaciones. Sin embargo, quedó lejos de los máximos goleadores, que fueron Kylian Mbappe, con 10 tantos, y Lionel Messi, con 8.
- Mikel Oyarzabal (España)
- Lionel Messi (Argentina)
- Kylian Mbappe (Francia)
- Erling Haaland (Noruega)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Julián Quiñones (México)
Dentro de todos los nominados, la confederación que más aporta a la lista es Europa con 17, mientras que Asia y Oceanía son las que no cuentan con ningún representante.
¿CÓMO VOTAR?
Para los fanáticos que quieran formar parte de las votaciones, deberán visitar la página oficial de FIFA y buscar el apartado “Dream XI”, en donde podrán mandar su mejor 11. Las votaciones estarán abiertas por un par de días y en unas semanas se darán a conocer a los ganadores, aun sin una fecha oficial para los resultados.