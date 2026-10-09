Julián Quiñones superó sus problemas físicos para regresar a lo grande a las canchas. Tras un mes fuera de actividad, el atacante mexicano se desquitó con jugadas de fantasía, un gol y dos asistencias para sellar una goleada a favor de su equipo, que asumió de forma momentánea el liderato del torneo saudí.

Este viernes, el Al-Qadisiya visitó al Al-Kholood por la jornada 8 de la Saudi Pro League. Dicho encuentro tenía un tinte especial para el futbol mexicano, ya que representaba el regreso del delantero, quien no jugaba desde el pasado 14 de septiembre debido a una lesión muscular que incluso lo dejó fuera de los compromisos de la selección mexicana durante la reciente fecha FIFA.

Quiñones fue titular y desde el comienzo empezó a marcar diferencia. Tras un gol tempranero de Tijjani Reijnders, el mexicano se hizo presente en el segundo tanto, sacando un centro rasante para que Christopher Bonsu Baah rematara a placer para el 2-0 al 12’.

Luego de una tercera anotación de Musab Al-Juwayr, al minuto 67 volvió a aparecer la magia del atacante nacional en el área rival: sacó de la chistera un pase de fantasía con el tacón para que Mateo Retegui firmara el 4-0 provisional.

¡GOOOOOOOOOOOOL DE AL-QADSIAH!



🔥🇲🇽 La joyita, la perla de asistencia que pone JULIÁN QUIÑONES a Mateo Retegui para un tanto más.#SPLenFOX pic.twitter.com/M5agmudjXz — FOX (@somos_FOX) October 9, 2026

Ya para cerrar con broche de oro su gran noche, el atacante del Tricolor asumió la responsabilidad desde los once pasos tras un penal señalado al minuto 86. Su ejecución sorprendió cuando decidió picar la esférica y mandarla al fondo a lo Panenka, decretando el 5-0 definitivo.

🇲🇽 ¡GOOOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! 🇲🇽

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Dos asistencias y un penal a la PANENKA. ¡Partido de 💯 para el mexicano!#SPLenFOX pic.twitter.com/QYQTPKSmbL — FOX (@somos_FOX) October 9, 2026

Al-Qadisiya, líder momentáneo

Con este triunfo, Al-Qadisiya llegó a 19 puntos para tomar de manera provisional el primer lugar de la tabla general. Por ahora se coloca por encima del Al-Hilal, que marcha segundo con 18, del Al-Ittihad que es tercero con 17 puntos y del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, ubicado en el cuarto peldaño con 16 unidades. Aun así, depende de estos últimos tres ya que estos todavía no juegan su respectivo encuentro de esta jornada.

En cuanto a la tabla de goleo individual, Quiñones, quien fue el máximo anotador de la pasada campaña 2025-26, busca refrendar su trono. Hasta el momento registra 4 tantos en 8 partidos, aunque por ahora tiene la misión de alcanzar a Ivan Toney del Al Ahli, que cosecha 10 goles en el torneo.