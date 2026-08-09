Jürgen Damm pide disculpas tras comentarios sobre mexicanos nacidos fuera del país
Después de su paso por el Oakland Roots, Jürgen Damm se encuentra sin equipo, pero no alejado del futbol; el ex jugador de Tigres se desempeña actualmente como comentarista dentro de la Leagues Cup 2026 en la televisión mexicana, debutando en esta nueva faceta con algunos comentarios que no gustan a muchos.
Durante el partido ente Chivas y FC Dallas correspondiente a la jornada 2 del torneo binacional, Damm emitió un comentario en donde decía que únicamente los nacidos en México se consideraban mexicanos.
Ante las críticas a sus palabras, el futbolista tuvo que acudir a las redes sociales para disculparse por sus comentarios, señalando que está comenzando en esta etapa dentro de la televisión y un error cualquiera lo puede cometer, sobre todo cuando va empezando.
“Quiero pedir de corazón una disculpa a todos los mexicanos nacidos fuera de México por mi desafortunado comentario durante la transmisión del partido Chivas vs Dallas de la Leagues Cup en el que afirmé que solamente son mexicanos los nacidos en México. Prometo ser más prudente y estudiar a fondo nuestra constitución mexicana para no volver a cometer un error como éste”, escribió.
Damm aprovechó su mensaje en redes sociales para continuar externando sus pensamientos, en donde indicó su manera de sentir sobre algunos equipos de la Liga MX, hablando sobre la grandeza de algunas instituciones populares dentro del país.
“Mis demás afirmaciones sobre la NO grandeza de Chivas, Pumas y Cruz Azul son correctas dado que son instituciones con únicamente 3 títulos de Liga Mx en los últimos 27 años, los mismos que ganó el América o Tigres en 1 año y medio y esa es la única manera que se demuestra la grandeza, en lo deportivo, con títulos, no con popularidad o viviendo del pasado”, finalizó.
¿CÓMO VAN LOS MEXICANOS EN LEAGUES CUP?
Con ocho partidos restantes dentro de la jornada dos de la Leagues Cup 2027, los equipos mexicanos continúan batallando dentro del torneo que enfrenta a los clubes de Liga MX ante los de MLS. Para antes del inicio de la tercer y última fecha, son cuatro los equipos que ya están eliminados.
Atlas, Pachuca, Pumas y Chivas son los cuadros de Liga MX que no cuentan con más posibilidades de avanzar dentro del torneo al haber perdido sus dos primeros partidos, quedando fuera sin importar el resultado que obtengan en la última jornada. Con solamente cuatro equipos avanzando a la ronda de cuartos de final, no sumar unidades en dos juegos es sinónimo de eliminación.
A pesar de que la primera jornada de la presente edición fue la más efectiva dentro de la historia de League Cup para los mexicanos con seis victorias conseguidas, el torneo sigue demostrando que se le complica a los de la Liga MX.
Tras 28 partidos la MLS ha sido superior con 16 victorias, mientras que la liga mexicana cuenta solo con 9, además de tres empates entre ambos. La localía sigue siendo un tema a destacar, pues en los dos juegos que se han disputado en México, tanto América como Toluca obtuvieron triunfos, demostrando la importancia de que la mayoría del torneo se lleve a cabo en Estados Unidos.