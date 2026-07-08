Justin Bieber se une a Coldplay: así será el show estilo Super Bowl de la Final del Mundial
Por primera vez en casi un siglo de historia, la final de la Copa del Mundo no se limitará únicamente a los noventa minutos de pasión sobre el estadio.
El próximo 19 de julio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey se convertirá en el escenario de un hito cultural y comercial, con el primer mega show musical en la historia de la final de la Copa del Mundo.
La propuesta buscará fusionar la magnitud global del balompié con el formato de entretenimiento masivo del medio tiempo del Super Bowl estadounidense.
Detrás de esta producción está Chris Martin, líder de Coldplay, quien dirige el evento en una alianza estratégica entre la FIFA y la organización benéfica Global Citizen, con el fin de recaudar fondos para proyectos educativos internacionales.
Bajo su dirección, el espectáculo ya cuenta con una alineación estelar confirmada: la reina de los eventos deportivos, Shakira; el ícono del pop, Madonna; y la aclamada banda surcoreana BTS en representación del K-pop.
También estará la estrella del “afrobeat”, Burna Boy; el director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, y PS22, un coro de estudiantes de primaria de Staten Island, Nueva York.
Bieber, el broche de oro de un show de alrededor de 11 minutos
A este elenco oficial se suma ahora Justin Bieber, ganador de dos premios Grammy a lo largo de su carrera. De acuerdo a medios internacionales, el canadiense será el encargado de cerrar la presentación.
Bieber ya había estado vinculado al torneo, luego de ser visto junto a su esposa Hailey como invitado de honor de la FIFA durante la jornada inaugural del Mundial en el estadio de Toronto.
“La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa”, dijo Bieber en un comunicado. “Estoy agradecido de ser parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”.
Con una combinación que reúne nostalgia, ritmos latinos, K-pop y el fenómeno pop de Bieber, la FIFA apuesta fuerte por conquistar por completo al público estadounidense, con un show que se planea durará 11 minutos.
De esta manera, la final del Mundial 2026 no solo coronará al mejor equipo del planeta futbol, sino que cerrará con broche de oro la transmisión y el concierto más visto y ambicioso en la historia de esta disciplina.
Ya durante las inauguraciones del Mundial hubo espectáculos musicales, con Maná, Shakira, Los Ángeles Azules y Belinda en Ciuda de México, mientras que en el estadio de Los Ángeles para la ceremonia estadounidense estuvo Katy Perry, entre otros artistas, además de que en Canadá el show lo encabezaron Alanis Morisette y Michael Bublé.