Kalie McCrystal y el riesgo de perseguir un récord en el skyrunning
El 1 de septiembre, Kalie McCrystal salió a reconocer la ruta italiana del Matterhorn. La canadiense llevaba semanas en Cervinia preparándose para intentar algo muy específico: subir y bajar la montaña en menos de cinco horas por Lion Ridge. Seis días después, continúa desaparecida. Las autoridades italianas anunciaron este lunes que desplegarán drones en la búsqueda, después de que múltiples operativos con helicóptero no encontraran ningún rastro.
El caso de McCrystal ilumina un deporte que pocos conocen y que lleva a sus practicantes a lugares donde el margen de error es mínimo.
El skyrunning es una disciplina relativamente nueva que combina carrera de montaña con terreno técnico de alta exposición, pendientes de hasta 30 por ciento, paredes de roca donde a veces es necesario usar cadenas fijas para avanzar, y altitudes que complican la respiración y el juicio. No es senderismo acelerado, sino una disciplina que exige resistencia aeróbica, técnica de escalada y capacidad para tomar decisiones rápidas en condiciones donde un error puede significar una caída de varios cientos de metros.
Dentro del skyrunning existe una categoría todavía más extrema: los FKT, o Fastest Known Times. Un FKT no es una carrera organizada con otros competidores. Es un intento individual, o en grupo, de completar una ruta conocida en el menor tiempo posible. No hay jueces en el camino ni equipos de rescate apostados a lo largo del recorrido. El atleta sale solo, con equipo ligero, y el cronómetro corre desde el primer paso hasta el último. McCrystal había establecido un FKT femenino en la ruta Hörnli del Matterhorn el 14 de agosto (6:47:33 de ascenso y descenso desde Zermatt). Su siguiente objetivo era la ruta italiana, más larga y técnicamente más exigente.
McCrystal no era una principiante
De 38 años de edad y abogada especializada en arbitraje internacional e instructora en Capilano University, McCrystal es una de las corredoras más destacadas de las Skyrunner World Series 2026. Diez días antes de desaparecer había terminado cuarta en el Trofeo Kima, con 52 kilómetros y 4,200 metros de desnivel en 7:59:35, una de las carreras más técnicas del circuito. A principios de año había ganado el 4 Refugios Non-Stop en Argentina. Ya había subido el Matterhorn antes. En un intento previo por Lion Ridge había optado por detenerse ante el terreno húmedo y la poca visibilidad. Volvió cuando las condiciones mejoraron.
El 1 de septiembre, alpinistas polacas la vieron ascendiendo y descendiendo desde el Pic Tyndall, una cumbre secundaria a unos 200 metros por debajo de la cima, en el flanco italiano. Grabaron un video. "Iba subiendo muy rápido", dijo Valerio Segor, director de protección civil del Valle de Aosta. Fue el último avistamiento confirmado. Una guía de montaña también se cruzó con ella ese día sobre el refugio Jean-Antoine Carrel, a cerca de 3,830 metros. McCrystal le dijo que entrenaba para el récord, pero nadie la vio después.
Búsqueda con drones, el siguiente paso
La búsqueda ha sido extensa y sin resultados. Helicópteros recorrieron el flanco italiano durante días, se usó tecnología RECCO para detectar su equipo y se intentó triangular su posición con los datos de la eSIM de su teléfono. La señal se perdió el mismo 1 de septiembre. Los padres de McCrystal estuvieron a bordo del último vuelo de búsqueda, el domingo. Su ropa y equipaje permanecen en su habitación de hotel en Cervinia. Este lunes se anunció que los drones, capaces de acercarse mucho más a las paredes de roca que los helicópteros, serán el siguiente paso, aunque las condiciones climáticas podrían retrasar su despliegue hasta el miércoles.
El Matterhorn tiene entre 500 y 600 muertes registradas desde su primera ascensión documentada en 1864. En julio pasado un alpinista finlandés también desapareció en la montaña y su cuerpo no ha sido localizado. "Si caes, puedes caer varios cientos de metros", dijo Segor. El skyrunning lleva a sus mejores atletas a exactamente esos lugares, y el caso de McCrystal recuerda que la línea entre el récord y el riesgo extremo a veces es muy delgada.