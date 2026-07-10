Karim Adeyemi, a una firma de convertirse en el segundo fichaje del Barcelona
Mientras la Copa del Mundo sigue en marcha, los clubes se preparan para la próxima temporada dentro del mercado de fichajes, y tal es el caso del Barcelona, que agrega una nueva pieza de cara a la pretemporada que está por iniciar.
Se trata de Karim Adeyemi, futbolista del Borussia Dortmund que de acuerdo a fuentes como Fabrizio Romano o Sebastian Stafford-Bloor habría llegado a un acuerdo con el cuadro español y estaría poniéndose la camiseta azulgrana para la temporada 26/27.
El jugador alemán y el Barcelona habrían llegado a un acuerdo por un precio de 22 millones de euros, más otras 7 millones en variables basadas en apariciones con el club y campeonatos conseguidos; Adeyemi tenía claro que ficharía por los catalanes y lo hará con un contrato por cinco años con una cláusula de futura venta incluida.
Karim Adeyemi estaba seguro que abandonaría al Borussia Dortmund en el mercado de fichajes de verano, con la vista puesta primero en la Premier League, con el Aston Villa como principal interesado, pero al final no se llegó a nada. El Barcelona realizó una oferta a inicios de semana por 20 millones de euros, pero después de un primer rechazo se concretó en 27 millones, a la espera de que el fichaje se haga oficial.
Adeyemi es un atacante que se desempeña por la banda o por el centro, aunque en la última temporada con el Dortmund la jugó más como centro delantero, en donde alcanzó los 10 goles y 6 asistencias en los 39 partidos que disputó.
El futbolista alemán de 24 años no logró una convocatoria para la Copa del Mundo 2026 por parte de Julian Nagelsmann, esto debido a las molestias físicas y baja de juego que mostró en los últimos meses de la campaña 26/27.
El delantero se despide del Borussia Dortmund sin poder conseguir ningún título durante los cuatro años que estuvo con ellos, aunque sí que alcanzó una final de Champions League en el 2024 y quedó segundo de la Bundesliga en ese mismo año, perdiendo el liderato en la última jornada. Sus mejores años, en cuanto a títulos se trata, fueron con el RB Salzburgo, en donde consiguió tres ligas y tres copas en Austria.
UNO NOMBRE MÁS A LA LISTA
Este es el segundo fichaje por parte del FC Barcelona en lo que va del mercado tras la incorporación de Anthony Gordon, procedente del Newcastle United y que se encuentra jugando la Copa del Mundo 2026 con Inglaterra.
El actual campeón de la liga española cuenta con bastante dinero para administrarse en la ventana de fichajes después de la venta definitiva de Ansu Fati al Mónaco, la partida de Robert Lewandowski al Chicaco Fire, y el regreso de Marcus Rashford al Manchester United tras su préstamo, por lo que pudo gastar esos 80 millones de euros en el futbolista inglés y otros 27 en el alemán.