Karim López destaca con siete asistencias en nueva victoria de Memphis Hustle

Karim López volvió a tener una actuación destacada con Memphis Hustle, luego de que el mexicano contribuyó con 14 puntos, ocho rebotes y siete asistencias en la victoria por 128-115 sobre Oklahoma City Blue, este jueves en la NBA G League.

El sonorense de 19 años disputó 33 minutos y convirtió cinco de sus 12 tiros de campo, incluido un triple en cuatro intentos. También sumó un bloqueo y terminó como uno de los principales generadores de juego de su equipo.

Su aportación fue especialmente importante en la distribución del balón. Las siete asistencias representaron una mejora respecto a las cuatro que consiguió en su presentación del martes, cuando Memphis Hustle perdió 101-98 ante Osceola Magic.

En ese encuentro, López registró 16 puntos, nueve rebotes y tres bloqueos, por lo que sus primeras dos apariciones en la liga de desarrollo muestran su capacidad para contribuir en distintos aspectos del juego.

Karim López sigue sumando minutos en la G League

La segunda actuación del mexicano llegó después de una semana de movimientos entre los Memphis Grizzlies y su filial.

El miércoles, los Grizzlies anunciaron que recuperaban a López después de su debut con Hustle. Sin embargo, este jueves volvieron a asignarlo al equipo de la G League, donde pudo disputar otro encuentro con una participación considerablemente mayor a la que había tenido en la NBA.

En sus primeras tres apariciones con los Grizzlies durante la temporada regular, López acumuló aproximadamente 11 minutos, cuatro puntos, dos rebotes y un bloqueo.

En contraste, sus dos encuentros con Memphis Hustle le han permitido mantenerse en la cancha durante más de media hora por partido y asumir mayores responsabilidades ofensivas.

La victoria sobre Oklahoma City Blue también significó el primer triunfo de Memphis Hustle en el Tip-Off Tournament, después de comenzar con una derrota frente a Osceola Magic.

Para López, seleccionado en la primera ronda del Draft de 2026, esta etapa representa una oportunidad de adquirir experiencia competitiva mientras continúa su proceso de adaptación al basquetbol estadounidense y busca consolidarse en la organización de los Grizzlies.