Katia Itzel García recibe designación histórica: será árbitro central de un partido de Copa del Mundo
El arbitraje nacional continúa haciendo historia dentro de las Copas del Mundo, primero con la participación de César Arturo Ramos y ahora con la designación de Katia Itzel García, con la que se convertirá en la primera mexicana en oficiar un partido de mundial varonil.
Katia Itzel estará a cargo del encuentro entre Países Bajos y Túnez perteneciente al Grupo F el próximo jueves 25 de junio, cuando los europeos estarán jugándose el liderato de su sector. Acompañando a García estará la también mexicana Sandra Ramírez como asistente número uno; el cuerpo arbitral lo completan el español José Enrique Naranjo de España como asistente número dos, así como los paraguayos Juan Gabriel Benitez como cuarto árbitro, y Milciades Saldivar como reserva.
A pesar de ser su primera designación como árbitro principal, Katia ya ha estado presente en tres partidos en lo que va de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como cuarto oficial. El primero de ellos fue justamente con los Países Bajos, cuando se medían ante Japón en la fecha 1; a éste le siguieron Inglaterra vs Croacia y Estados Unidos vs Australia.
MÁS MUJERES DENTRO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL
La mexicana será la segunda mujer en pitar un partido de esta Copa del Mundo, después de lo hecho por Tori Penso el pasado 18 de junio en el encuentro entre Chequia y Sudáfrica. La estadunidense estará también presente en el Ecuador ante Alemania del próximo 25 de junio.
Katia cuenta con experiencia internacional previa gracias a su trabajo como oficial dentro de la Copa Oro masculina, en donde se convirtió en la primera mujer en pitar un partido de dicho certamen. En su currículum cuenta también con participaciones en el mundial femenil del 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.
La mexicana sumará un capítulo más a la historia de las mujeres árbitras dentro de la Copa del Mundo, un andar que comenzó la francesa Stephanie Frappart hace cuatro años atrás en Qatar 2022, en donde brindó justicia en el Alemania vs Costa Rica.
Ahora, el récord que está por alcanzar César Ramos Palazuelos como el árbitro mexicano con más partidos dirigidos en mundiales, con nueve este miércoles durante el Brasil vs. Escocia, será acompañado por el de Katia Itzel como la primera mujer mexicana en brindar justicia dentro del certamen.
La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la colegiada por su designación. "Muchas felicidades a Katia. Ven cómo se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres, de verdad, es un ejemplo", expresó.