Kimi Antonelli gana su primera carrera en la Fórmula 1 en un Gran Premio de China lleno de abandonos
Kimi Antonelli logró este domingo su primera victoria en la Fórmula 1. El piloto de Mercedes cruzó primero la línea de meta en el Gran Premio de China, en un circuito de Shanghái que vivió uno de los arranques más caóticos de la temporada antes incluso de que se apagaran las luces.
La carrera empezó con cuatro coches menos en la parrilla. McLaren detectó un problema en los monoplazas de Lando Norris y Oscar Piastri y no pudo llevarlos a la salida. Los dos McLaren no arrancaron. Bortoleto y Alex Albon tampoco tomaron la salida. Cuatro coches fuera antes de la primera vuelta, algo que no se ve seguido en la Fórmula 1. Para Piastri fue la segunda carrera consecutiva sin poder tomar la salida, después de quedarse fuera también en Australia.
Lance Stroll abandonó en las primeras vueltas por un problema de batería en su Aston Martin. Fernando Alonso aguantó más, pero a la vuelta 34 también tuvo que parar por las vibraciones del coche. Verstappen, que había arrancado octavo y tuvo una mala salida, cayó posiciones en los primeros giros y nunca pudo recuperar el ritmo. El neerlandés retiró su Red Bull en la vuelta 46 por un problema mecánico, el mismo tipo de falla que ya le había costado una carrera a Hadjar en Australia.
Mientras tanto, Antonelli controló la carrera desde adelante. El italiano salió desde la pole, tomó el liderato desde los primeros metros y no lo soltó. Russell fue segundo, a más de siete segundos. Atrás, los dos Ferrari dieron el espectáculo de la jornada: Hamilton y Leclerc pelearon rueda a rueda durante varios giros por el tercer lugar, con cambios de posición y momentos de tensión que animaron la segunda parte de la carrera.
En medio de tanto abandono, Sergio Pérez logró terminar la carrera. El piloto de Cadillac tuvo un fin de semana muy difícil: no pudo clasificar para la sprint ni para el Gran Premio por problemas en el sistema de combustible de su coche. Arrancó desde el fondo de la parrilla y cruzó la bandera a cuadros, un resultado pequeño en el papel pero importante para un equipo que aún busca fiabilidad.
El resultado final confirma lo que el fin de semana venía mostrando: Mercedes domina, Ferrari es su rival más cercano, y todo lo demás está muy lejos. La próxima carrera es el Gran Premio de Japón del 29 de marzo, ya que Bahrein y Arabia Saudita fueron cancelados por el conflicto en Medio Oriente.