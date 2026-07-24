Klopp asume Alemania con una advertencia: ‘Si atacan a mi familia, me voy’
Jürgen Klopp fue presentado este viernes como nuevo seleccionador de Alemania y, antes incluso de hablar de táctica o de objetivos deportivos, dejó claro que hay una línea que no está dispuesto a permitir que se cruce.
El ex técnico del Liverpool advirtió que abandonará el cargo si la crítica deja de centrarse en su trabajo y se traslada a su vida privada o a su familia, aun cuando tenga contrato vigente hasta el Mundial de 2030.
"Si van contra mi familia, me marcho. Si piensan que soy un desastre, me lo dicen a la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ni un euro de indemnización", afirmó durante su presentación en Fráncfort.
Klopp sustituye a Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo tras la eliminación de Alemania frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, un nuevo fracaso que prolongó la crisis de una selección que tampoco superó la fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022.
Pese al complicado escenario, el técnico de 59 años aseguró que dirigir a la Mannschaft representa el mayor desafío de su carrera.
"Es un gran honor estar sentado hoy aquí. Idealmente, este será el punto culminante de mi carrera, de mi vida y de mi vida profesional. Daré todo lo que tengo", señaló.
'No somos tan buenos como Francia... pero podemos ganarles'
Klopp también pidió realismo sobre el nivel actual de Alemania. Reconoció que hoy la Mannschaft no cuenta con la calidad individual de selecciones como Francia, pero rechazó que eso deba convertirse en una excusa.
"¿Somos tan buenos como Francia? La respuesta es no. Pero aun así podemos ganarles", aseguró, al explicar que su prioridad será construir una identidad propia en lugar de intentar copiar el estilo de otras potencias.
El entrenador adelantó además algunas de las bases futbolísticas que pretende implantar: una presión intensa tras pérdida, defensa con línea de cuatro y extremos bien definidos para explotar el talento ofensivo de la nueva generación alemana.
Quiere volver a ilusionar
Más allá de los resultados, Klopp aseguró que su principal objetivo será recuperar la conexión entre la selección y la afición.
"Quiero crear algo con la selección nacional que haga que la gente se vaya a casa después del partido pensando: 'Eso estuvo realmente buenísimo'", explicó.
También dejó abierta la puerta a realizar convocatorias inesperadas, convencido de que Alemania dispone de una generación con suficiente talento para volver a competir por los grandes títulos.
El reto de reconstruir a Alemania
Klopp iniciará oficialmente funciones el 15 de agosto, después de que la Federación Alemana de Futbol alcanzara un acuerdo con Red Bull para poner fin anticipadamente a su vínculo como director global de futbol del grupo.
En su cuerpo técnico estarán dos colaboradores de confianza, Peter Krawietz y Pepijn Lijnders, además del exdefensor Sven Bender, mientras que Per Mertesacker se incorporará a la estructura deportiva de la federación a partir de 2027.
Su primer compromiso será la Liga de Naciones, antes de comenzar el camino hacia la Eurocopa de 2028 y el Mundial de 2030, torneos con los que Alemania buscará poner fin a una década de decepciones internacionales. Desde que conquistó la Copa del Mundo en Brasil 2014, la tetracampeona mundial apenas ha ganado una eliminatoria en grandes torneos.