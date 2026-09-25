Kylian Mbappé 'esconde' logo de sus tachones, pero Nike lo usa para vender más

Una imagen de Kylian Mbappé ha dado la vuelta al mundo en redes sociales porque, lejos de mostrar un gol o una jugada espectacular, llamó la atención por su indumentaria. Y es que el francés ha utilizado unos tachones completamente blancos, borrándoles el logo de la marca. A pesar de ello, la firma estadounidense ha sabido utilizar esta situación a su favor.

Uno de los fichajes bomba de este año lo ha dado la marca deportiva On. Originaria de Suiza y posicionada como uno de los fabricantes de tenis para correr con mayor presencia en el mercado global, ha buscado expandirse ahora en el futbol. Para ello, anunció al delantero galo como su primera gran estrella a la cual patrocinará con sus calzados.

En medio de esta transición, durante el derbi madrileño del pasado 20 de septiembre, Mbappé usó unos Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You por última vez antes de concluir su contrato. Sin embargo, había algo diferente: sus tachones eran completamente sin color, ni diseño. Ante la inminente ruptura de su relación con la empresa de la "palomita", el atacante prefirió no exhibir ningún distintivo que representara a la marca.

Nike realiza un 'Last Dance' con Mbappé

A pesar de la intención de Mbappé, lejos de afectar a Nike, esto le ha dado un último impulso comercial. El diseño de estos zapatos se ha popularizado enormemente en redes sociales por el simple hecho de ser los últimos que usó el francés y por su particular estética sin logotipos.

Ante este fenómeno, la empresa estadounidense ha puesto a la venta en su tienda oficial en línea exactamente el mismo modelo. Al tratarse de un producto de diseño propio, la marca no requiere de la imagen directa del futbolista para comercializar el calzado en su plataforma.

¿Cuánto cuestan los últimos Nike de Mbappé?

De acuerdo con el portal oficial de la empresa estadounidense, los tachones se encuentran disponibles por 8,799 pesos mexicanos, ofreciéndose en un catálogo de tallas que va desde la 23 hasta la 31.

¿Cuál será la nueva marca de Mbappé?

On es una firma fundada en 2010 por el atleta de duatlón Olivier Bernhard, en compañía de David Allemann y Caspar Coppetti. En sus inicios, su nicho estuvo centrado en el atletismo y el running. De hecho, una de sus primeras embajadoras fue la medallista olímpica de oro en triatlón en 2012, Nicola Spirig.

La marca dio un salto mediático en 2019 cuando el exfutbolista y leyenda del tenis Roger Federer se convirtió en accionista y promotor clave. Para 2025, la compañía estructuró oficialmente su división de futbol con Thierry Henry al frente como director de la categoría. Ahora, Kylian Mbappé no solo llega como la gran figura a seguir en la cancha vistiendo sus tachones, sino que también se suma como socio inversionista de la firma suiza.