La amarilla insólita: festejó sin camiseta y Omán tuvo que ir a un sorteo para clasificar

Un gol a seis minutos del final parecía haber clasificado a Omán a las semifinales de la Copa del Golfo, sin embargo, el festejo de su autor terminó llevando la definición hasta un sorteo.

Musab Al Shaqsi marcó a los 84 minutos el 3-1 de Omán sobre Kuwait y celebró quitándose la camiseta. Como establece el reglamento, recibió tarjeta amarilla, un detalle que parecía menor pero terminó teniendo una consecuencia insólita porque era la octava amonestación de Omán en el torneo, exactamente la misma cantidad que acumulaba Irak.

El gol había permitido a Omán alcanzar a los iraquíes prácticamente en todos los criterios de desempate del Grupo B, pero la amarilla terminó de igualar el único rubro que podía separarlos.

Ambas selecciones cerraron la fase con cuatro puntos, diferencia de gol de cero, cuatro tantos a favor y cinco en contra. Además, habían empatado 1-1 en el enfrentamiento directo y terminaron con ocho tarjetas amarillas cada una, por lo que ya no quedaba un criterio deportivo para decidir cuál de las dos avanzaba.

🇴🇲🇮🇶 OFICIAL (E INCREIBLE): OMÁN E IRAK IGUALAN EN TODO Y DEFINEN QUIEN PASA EN LA COPA DEL GOLFO POR SORTEO!!!



Si el jugador omaní que hizo el tercer gol no se sacaba la camiseta, pasaba Omán por fair play! Esa tarjeta terminó igualando todo. Increible. pic.twitter.com/tUgXD3zHLb — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) September 29, 2026

De celebrar la clasificación a esperar un sorteo

La insólita situación se produjo durante la última jornada de la fase de grupos. Al terminar el encuentro ante Kuwait, los jugadores de Omán comenzaron a consultar qué sucedería con la clasificación y fueron avisados de que el segundo lugar del grupo tendría que resolverse por sorteo.

La definición se realizó posteriormente en la sede de la organización, con dos selecciones que habían terminado igualadas en puntos, goles y disciplina que dejaron su futuro en manos del azar. Y el favorecido fue Omán, que consiguió así el boleto a las semifinales, mientras Irak quedó eliminado.

De esta manera, Al Shaqsi pudo respirar después de que su celebración estuviera cerca de transformar el gol de la clasificación en uno de los festejos más costosos que se recuerden.

Irak protestó por la definición

Antes del sorteo, el técnico de Irak, Graham Arnold, manifestó su inconformidad con el procedimiento y sostuvo que su equipo debía avanzar debido a su mejor ubicación en el ranking de la FIFA.

“No deberíamos ir a sorteo. Por reglamento FIFA deberíamos pasar nosotros ya que tenemos mejor ranking que Omán”, reclamó el entrenador australiano.

Pero los organizadores mantuvieron el mecanismo de desempate previsto para la competencia y realizó el sorteo. Omán avanzó para enfrentar a Emiratos Árabes Unidos en semifinales. Arabia Saudita, como líder de su grupo, y Qatar completaron los cuatro clasificados.