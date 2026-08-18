La analítica deportiva ya no es asunto del futuro y el ITAM Sports Analytic Conference lo prueba
Especialistas de la industria analizaron el impacto de la ciencia de datos en el rendimiento deportivo, las estrategias de fan engagement y la regulación del mercado de apuestas en México.
La analítica deportiva ya no es una herramienta del futuro. Los datos forman parte de las decisiones que toman hoy los equipos, los atletas y las organizaciones deportivas, desde la manera en la que un cuerpo técnico prepara un partido hasta la forma en la que un club entiende a sus aficionados.
Esa fue una de las principales conclusiones de la más reciente edición de la Sports Analytics Conference del ITAM, que reunió a dirigentes y especialistas de la industria para analizar cómo la ciencia de datos está transformando al deporte dentro y fuera de la cancha.
La conferencia, que abrió sus puertas a la comunidad universitaria a nivel nacional, contó con la participación de Jorge de Valle, de Diablos Rojos del México; Enrique Cházaro, coordinador de Inteligencia Deportiva del América, entre otros.
Para entender el impacto de la analítica hay que comenzar por el proceso que convierte una observación en una decisión. En un partido pueden generarse decenas de miles de datos a través de herramientas como la visión por computadora y los dispositivos GPS. Esa información llega posteriormente a los analistas, quienes estudian el estado del juego y plantean hipótesis específicas. El siguiente paso es la validación estadística, donde el área de ciencia de datos determina si esas hipótesis tienen sustento. Finalmente, todo ese trabajo debe llegar al cuerpo técnico de una manera clara y accesible.
Ahí está uno de los principales retos: traducir los datos. Un director técnico no necesita conocer todos los modelos matemáticos utilizados para llegar a una conclusión, sino saber qué significa esa información y cómo puede utilizarla en la cancha. Por eso, la analítica no busca sustituir al entrenador ni al jugador, sino darle herramientas para tomar mejores decisiones.
¿En qué se diferencia la analítica según los deportes?
El contraste entre el futbol y el beisbol fue uno de los puntos centrales de la conversación. El béisbol ha sido pionero en la utilización de estadísticas para estudiar prácticamente cada aspecto del juego, mientras que el futbol ha tenido que adaptar esa metodología a un deporte mucho más dinámico, donde las acciones dependen constantemente de la interacción entre varios jugadores.
La revolución de Moneyball, con los Atléticos de Oakland, ayudó a llevar esta filosofía al conocimiento público y abrió el camino para que otras disciplinas comenzaran a desarrollar sus propios modelos.
Con el paso de los años, el modelo se trasladó a otras disciplinas y aparecieron especialistas como Seth Partnow, referente en la aplicación de la analítica al basquetbol y al estudio del tiro de tres puntos en la NBA, y Sarah Rudd, quien desarrolló una carrera en la ciencia de datos aplicada al futbol. Ambos han participado en ediciones anteriores del ITAM Sports Analytics Conference.
El análisis no termina cuando acaba un juego
Para organizaciones como Diablos Rojos del México, los datos también son una herramienta para conocer a las personas que están en las gradas y a quienes siguen al equipo desde sus dispositivos. La organización compartió cómo el análisis de sus redes sociales y la generación de contenido orgánico han sido parte de su estrategia para acercarse a nuevas generaciones y rejuvenecer su base de aficionados. El resultado también se refleja en el negocio, con un incremento de 13% en su base de abonados, además de alianzas con marcas como Disney y Sony y eventos como la Carrera Diablos.
El concepto de fan engagement, por ello, ya no se limita a llenar un estadio. Se trata de construir una relación con el público antes, durante y después del partido y utilizar los datos para hacerla más personalizada.
Otro de los temas abordados fue el mercado de las apuestas deportivas en México. En una industria donde un dato puede modificar un mercado, la confiabilidad de la información es fundamental. Durante la conferencia se destacó el uso de información auditada y proporcionada por empresas internacionales especializadas como Sportradar por parte de las principales plataformas que operan en el país
El siguiente paso podría estar en los eSports, cuya incorporación a la conferencia para 2027 aparece como una posibilidad para continuar ampliando la conversación sobre datos, tecnología y deporte.
La Sports Analytics Conference dejó así una conclusión que va más allá de las estadísticas. Los datos ya están presentes en la preparación de los equipos, en la identificación de talento, en la estrategia comercial y en la relación con los aficionados. México todavía tiene camino por recorrer frente a los mercados más desarrollados, pero la discusión ya está sobre la mesa y cada vez son más las organizaciones que entienden que la ventaja no está solamente en tener datos, sino en saber qué hacer con ellos.