La casi invicta eliminatoria mundialista de Ecuador
En lo que va de la Copa del Mundo, Ecuador recibió dos goles en contra en tres partidos, demostrando la buena defensa con la que cuenta desde hace un par de años, la cual la hace una de las selecciones con más efectividad en la zaga, un detalle que deberá tener en cuenta México para su partido de Dieciseisavos.
El problema de Ecuador en el presente torneo es su delantera, pues apenas logró anotar en la última jornada de la fase de grupos, aunque con eso le bastó para calificarse a la siguiente ronda; esto sí que marca una diferencia de lo mostrado por los sudamericanos en sus eliminatorias para la Copa del Mundo, en donde se vio efectivo en ambos frentes.
Ecuador firmó su mejor participación en las eliminatorias mundialistas de Conmebol al quedar segundo en la tabla general en un paso casi perfecto, en donde perdieron apenas dos partidos de los 18 disputados, concediendo apenas 5 goles y anotando 14, lo que los puso por encima de otros equipos considerados más fuertes como Colombia, Uruguay o Brasil.
Empezarían la eliminatoria bajo las órdenes del español Félix Sánchez con el pie izquierdo, perdiendo por la mínima ante Argentina, pero fue solo un bache, pues a partir de ahí comenzó la mejora del equipo, el cual encadenó cinco partidos consecutivos sin derrota, recibiendo apenas tres goles en contra.
Su segunda y última derrota dentro de las eliminatorias de Conmebol fue ante Brasil, otra vez por 1-0, ya bajo el mando de Sebastián Beccacece. A partir de ahí el equipo ecuatoriano no volvió a perder un partido y pasó la segunda vuelta concediendo apenas dos goles en contra, sumando un total de 5 anotaciones concedidas en 18 partidos jugados.
UNA SEGUNDA MITAD QUE ROZÓ LA PERFECCIÓN
La primera vuelta la cerró con una victoria 1-0 sobre Perú y un empate sin goles contra Paraguay, y a partir de ahí las cosas no hicieron más que mejorar para el equipo dirigido por Beccacece. Del inicio al final de la segunda vuelta, los ecuatorianos no bajaron nunca de la quinta posición de la tabla, por lo que se mantuvieron clasificados para la Copa del Mundo todo el resto de las eliminatorias.
De los 11 partidos restantes al mando de Beccacece cosecharon seis victorias y cinco empates con solo un gol en contra, ante Venezuela. Al final de las eliminatorias, Ecuador terminó segundo por debajo de Argentina con una diferencia de goles de +9, la mejor de todo el torneo, además de que solo perdió dos partidos, siendo el que menos derrotas tuvo.
De esos dos descalabros ante Argentina y Brasil se supo reponer, y empató con la verdeamarela en su segundo choque, mientras que vencería a la albiceleste en la última jornada. El balance final fue de 29 puntos, solo dos derrotas, 14 goles a favor y 5 en contra, cimentándola como una de las mejores defensas alrededor del mundo.
LA EVOLUCIÓN DE ECUADOR
Si hacemos una comparación con las eliminatorias para Qatar 2022, la mejoría de Ecuador es notable, pues en dicho torneo terminó cuarto con seis derrotas y 19 goles en contra, 14 más que para el 2026. De igual manera se puede tomar como parámetro su participación en la Copa América del 2024, en donde ya dirigidos por Beccacece, recibieron gol en tres de los cuatro partidos que disputaron.
Su único juego en donde no recibieron anotación fue ante México, quedando 0-0 y eliminando a los entonces dirigidos por Jimmy Lozano en fase de grupos.