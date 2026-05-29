La Champions vuelve a su kilómetro cero con el Arsenal-PSG en Budapest
La Champions vuelve al origen y el Puskás Arena será sede este sábado del partido más importante del año a nivel de clubes, con el encuentro entre un equipo que aspira al casi imposible bicampeonato, frente a otro con hambre de celebrar su primer título de esta competencia en los últimos 20 años.
Desde que el torneo adoptó el formato actual en 1992, solo el Real Madrid ha logrado defender el título de manera exitosa, cuando consiguió el tricampeonato entre 2016 y 2018. El PSG llega entonces como campeón defensor y con la oportunidad en las manos para ser apenas el segundo bicampeón en la historia moderna de esta competencia.
Para el Arsenal, esta Final representa la oportunidad de reivindicación con el pasado, pues han pasado 20 años para que nuevamente disputen el partido por el título. La última vez fue en 2006, cuando cayeron en París ante el Barcelona de Ronaldinho y Eto’o, de manera que buscan levantar la primera “Orejona” de su historia.
Su mejor aliciente es el título reciente de la Premier, el cual no obtenían desde el 2004.
Más allá de eso, esta Final tiene tintes poéticos, pues al celebrarse en Hungría conecta con la prehistoria de la Champions, ya que en la década de los 50’s el futbol de clubes estaba dominado por el Budapest Honvéd de Ferenc Puskás.
Aquel equipo y la selección húngara, que goleó a Inglaterra 6-3 en Wembley en 1953, representaban lo mejor del planeta. Herido en el orgullo y en un intento por mostrarse superiores, el futbol británico quiso revancha. El Wolverhampton venció en un amistoso al Honvéd, por lo que los ingleses se proclamaron “campeones de Europa”.
Ello provocó el recelo internacional, de manera que el periodista francés Gabriel Hanot, editor del diario L’Equipe, aseguró que para ser verdaderamente el mejor de Europa debían hacerlo en un torneo regulado y con todos los campeones del continente, lo que dio pie a la Copa de Europa, lo que hoy es la Champions. De ahí que el Puskás Arena sea el kilómetro cero del torneo.
En cuanto a la actualidad, esta Final también representa la era dorada de los entrenadores españoles en Europa, con Luis Enrique y Mikel Arteta.
Una de las grandes novedades de esta edición es el reloj, pues tradicionalmente, la final se disputaba a las 21:00 horas de Europa Central (a alrededor del mediodía en América). Sin embargo, la UEFA decidió adelantar el inicio del encuentro a las 10:00 horas (tiempo del Centro de México) para optimizar la logística de transporte de los aficionados en Budapest.
Fuera de lo futbolístico, el medio tiempo tendrá a The Killers como espectáculo musical, y quien sea campeón se embolsará también un premio de 25 millones de euros.