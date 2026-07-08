La frecuencia de goles en los últimos Mundiales superó por mucho a las primeras ediciones
La victoria de 3-2 de Argentina sobre Egipto no solo marcó una de las más grandes remontadas en las Copas del Mundo, sino que se volvió un partido que entró a la historia del torneo después del tanto de Enzo Fernández, el cual se convirtió en el gol 3 mil en los Mundiales.
Con la media goleadora tan alta que se ha tenido en las últimas tres ediciones, el periodo de espera entre el gol 2 mil 500 y el 3 mil apenas fue de ocho años. Totalmente opuesta a la espera entre el primero y el gol 500, en donde pasaron hasta 28 años para llegar a una cifra que en la actualidad se alcanzó en solo tres Mundiales.
EL PRIMERO DE MUCHOS
El primer gol en la historia de las Copas del Mundo fue de Lucien Laurent de Francia en el partido inaugural de Uruguay 1930 ante México. Aquel 13 de julio se marcó la primer victoria en la historia de los Mundiales con el 4-1 que los galos le propiciaron a los mexicanos.
28 AÑOS DESPUÉS
Tuvieron que pasar cinco ediciones para que se llegara al gol 500 en los mundiales; en esta ocasión fue el escocés Bobby Collins quien marcaba en Suecia 1958 el último tanto del partido entre Paraguay y Escocia, que terminaría 3-2 a favor de los guaranís.
EL PRIMER MILLAR
El tanto número mil en las Copas del Mundo se celebró en Argentina 1978; el partido entre Países Bajos y Escocia dejó el primer millar de goles desde el manchón penal cuando Rob Rensenbrik cambiaba la falta por gol en el partido que terminarían perdiendo los suyos 3-2.
LA ARGENTINA DE MARADONA
Pasaron 24 años para que el gol mil 500 de los mundiales llegara, y lo hizo de los pies de dos históricos de la selección de Argentina. En Estados Unidos 94 la albiceleste chocó ante Nigeria en la fase de grupos, y tras un pase de Diego Maradona, Claudio Caniggia ponía el balón en las redes para el triunfo 2-1 sobre los africanos, en donde Caniggia marcaría además un doblete.
EL PRIMERO DEL SIGLO XXI
En Alemania 2006 caería el segundo millar, de nueva cuenta por parte de una selección europea; en este caso sería Suecia, que con en el empate 2-2 ante Inglaterra alcanzaría la cifra de 2 mil goles en el Mundial. El tanto fue obra de Marcus Allbäck a los 51 minutos, nuevamente durante una fase de grupos.
ÁFRICA SE HACE PRESENTE
En Rusia 2018 Túnez consiguió una de sus tres victorias en las Copas del Mundo, una que además fue importante pues conseguía el gol número 2 mil 500 del torneo. La anotación de Fakhreddine Ben Youseff le dio los tres puntos a los africanos en el triunfo 2-1 sobre Panamá y lo puso en los libros de historia.
EL GOL 3 MIL
El último tanto millar en los 94 años de la Copa del Mundo y el único que se logra en una instancia de eliminación directa. El gol de Enzo Fernández en el tiempo suplementario que le dio el triunfo y el pase a la siguiente ronda a Argentina tras remontar 3-2 sobre Egipto en los octavos de final del presente certamen se convirtió en el gol 3 mil de los mundiales.
Con solo dos torneos de distancia entre Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026 para alcanzar las 500 anotaciones, y ahora con una fase más agregada tras la inclusión de 48 equipos, es muy probable que estemos cantando el gol 3 mil 500 para la Copa del Mundo de Arabia Saudita 2034.