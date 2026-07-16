La guerra canceló la Finalissima, pero el Mundial ‘insistió’ con el España vs. Argentina
Por primera vez en una Copa del Mundo se enfrentarán en la final los campeones del continente americano y europeo, Argentina vs España, en lo que será una ‘edición’ de principios del 2026 que no se pudo realizar.
Argentina llegó al Mundial como vigente campeón de la Copa América, mientras que España lo hacía como el de la Eurocopa; es así que para la Final de este domingo concretarán en el enfrentamiento que no se pudo cumplir en la Finalissima.
Ese fue un título creado por la FIFA para medir a los dos campeones de las Confederaciones más importantes del planeta, pero desde su invención en 2022 solo se ha realizado una vez.
Después de que España y Argentina conquistaran sus respectivos torneos regionales se pactó que se enfrentarían el 27 de marzo del 2026 en el Estadio Lusail de Qatar, pero tras varios retrasos, FIFA anunció que se cancelaría, apenas 12 días antes de que se llevara a cabo.
Dentro de las principales razones para ello estuvo que una de las selecciones buscaba jugar como local en lugar de disputarla en terreno neutral; pero luego la sede qatarí dejó de ser viable debido a la guerra de Irán, por lo que los equipos no querían arriesgarse a viajar.
El plan original era que la Finalissima entre España y Argentina se jugara desde 2025, pero los compromisos eliminatorios no lo permitieron, por lo que se cambió al 27 de marzo del siguiente año. Los problemas geopolíticos alrededor de Qatar tampoco permitieron que se lograra el cometido, por lo que se plantearon sedes alteras.
La Federación Española sugirió jugar en el Santiago Bernabéu, pero la albiceleste mostró quejas al no ser una sede neutral, por lo que, a manera de ultimátum, sugirieron el Estadio Olímpico de Roma con fecha del 31 de marzo para jugar. De ahí se comenzaron a analizar otras alternativas como el Hard Rock Stadium de Miami o Wembley en Inglaterra, pero al no llegar a un acuerdo con todas las partes, el partido se suspendió.
El 15 de marzo se anunció que la competencia quedaba oficialmente cancelada, pero el destino de cualquier manera enfrentaría a las dos campeonas, por lo que en la Copa del Mundo 2026 España y Argentina se medirán en la final del torneo.
Argentina gana en juegos oficiales, pero en total hay empate
Este será apenas el segundo partido oficial entre ambos, con el único antecedente el de Inglaterra 66, cuando los argentinos ganaron 2-1. En total se han enfrentado en 14 ocasiones, con seis victorias para cada uno y dos empates, por lo que este partido se convierte en el más importante para ambos.
La Finalissima, o Copa Artemio Franchi como se le conicía antes, solo se ha disputado en tres ocasiones. La primera en 1985 cuando Francia (Eurocopa) y Uruguay (Copa América) se enfrentaron en el Parque de los Príncipes con victoria para los europeos 2-0.
En 1993 se jugó la segunda edición, ahora en el continente americano, con Argentina recibiendo a Dinamarca; el partido terminó a favor de la albiceleste, que derrotó a los daneses en tanda de penales.
Desde ahí pasaron 29 años para una edición más, la del 2022 que enfrentaba a Inglaterra y Argentina. Aquel partido se disputó en Wembley y la copa fue ganada de nueva cuenta por los sudamericanos, que se imponían 3-0 a los italianos.
La otra edición cancelada
Cabe destacar que la edición del 2026 es la segunda en ser suspendida, pues en 2018 se intentó traer de regreso el torneo con los campeones y subcampeones de ambos torneos, Chile y Argentina por parte de Sudamérica y Portugal y Francia por Europa.
El torneo planeaba tener una ronda de semifinal y una final a celebrarse en Milán, Italia, pero la investigación por parte del FBI sobre la FIFA terminó por derrumbar la idea.