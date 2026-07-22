La legión mexicana de los Blue Jays de Toronto
El impacto de los beisbolistas mexicanos en las Grandes Ligas ha alcanzado un nivel de protagonismo innegable durante la temporada 2026.
Y hoy en día, gran parte de la atención mediática y del análisis deportivo se centra en los Toronto Blue Jays, una franquicia que ha encontrado en el talento tricolor una fuente vital de versatilidad, defensa y poder ofensivo, al reunir en su roster a tres figuras excepcionales: Alejandro Kirk, Brandon Valenzuela y Luis Urías.
El rostro más consolidado de este grupo es el receptor tijuanense Alejandro Kirk. Tras una campaña formidable en la que se consolidó como uno de los mejores en su posición, el pelotero aseguró su futuro al firmar una extensión de contrato en marzo de 2025, pacto que lo vincula con la organización de Toronto por $58 millones de dólares hasta la conclusión de la temporada 2030.
Sin embargo, la actual campaña de 2026 le ha presentado un reto físico importante debido a una lesión que ha mermado considerablemente su participación. Hasta la segunda mitad de julio, Kirk ha podido disputar apenas 30 encuentros, registrando un promedio de bateo de .204, con un par de cuadrangulares y 10 carreras impulsadas en 98 turnos oficiales.
Ante la sensible ausencia por lesión de Kirk, la gerencia canadiense encontró una solución brillante en el novato Brandon Valenzuela.
Originario de Hermosillo, Sonora, este espigado receptor ambidiestro de 25 años hizo su ansiado debut en las Mayores en abril de 2026 y no ha desentonado en el máximo nivel.
En 59 partidos jugados, Valenzuela ha compilado un respetable promedio de bateo de .237, sumando ocho jonrones, 21 carreras remolcadas y un sólido OPS de .730. Su sobresaliente defensiva detrás del plato y su capacidad para generar daño bateando a ambas manos lo han transformado en una de las revelaciones más gratas para el equipo en medio de un calendario exigente.
El tridente azteca lo completa el experimentado jugador de cuadro Luis Urías.
El sonorense llegó a la organización para inyectar profundidad estratégica y ha respondido con creces cada vez que el mánager lo requiere como titular esporádico o bateador emergente.
En 29 turnos oficiales, Wicho presume un destacado promedio de .276 y un OPS de .861, además de haber conectado ya un par de vuelacercas. La sinergia de este grupo alcanzó su punto máximo apenas el 21 de julio de 2026, cuando Urías y Valenzuela conectaron cuadrangulares en el mismo duelo.
Con ello, se convirtieron en la segunda pareja de jugadores nacidos en México en volarse la barda durante el mismo partido jugando para el mismo equipo, igualando la histórica marca impuesta por Andrés Mora y Carlos López en 1978.
Las franquicias con más mexicanos
Ver a tres representantes de México compartiendo el diamante en 2026 invita a repasar los archivos de la MLB para recordar qué franquicias han concentrado la mayor cantidad de talento azteca de forma simultánea.
El hito más espectacular en un solo juego le pertenece a los Piratas de Pittsburgh de 1998.
La noche del 6 de junio de ese año, ante los Mellizos de Minnesota, la novena envió al montículo a cuatro lanzadores mexicanos en un hecho sin precedentes: el abridor Francisco Córdova dictó el ritmo y fue relevado sucesivamente por Ricardo Rincón y Elmer Dessens, para que finalmente el juego fuera ganado por Esteban Loaiza tras 12 agónicas entradas.
En términos de gloria de postemporada, los Yankees de Nueva York de 2009 escribieron su propia leyenda. Aquel año, los Bombarderos del Bronx se convirtieron en la única organización en la historia en ganar la Serie Mundial manteniendo a tres peloteros mexicanos en su roster activo: el efectivo lanzador Alfredo Aceves, el guante seguro del infielder Ramiro Peña y el experimentado utility Jerry Hairston Jr.
Finalmente, a nivel de exhibición absoluta, el Juego de Estrellas de 2025 destrozó todos los parámetros cuando cuatro beisbolistas nacionales —Alejandro Kirk, Jonathan Aranda, Randy Arozarena y Andrés Muñoz— representaron simultáneamente a la Liga Americana, marcando un hito demográfico en el All-Star Game.