La maldición de Rocky Balboa ya tiene víctimas en este Mundial ¿de qué se trata?
En la mundialista ciudad de Filadelfia es icónica la estatua de "Rocky Balboa", aunque últimamente se le ha adjudicado una maldición por la que hacer perder a los equipos cuyos fanáticos acuden a ella. Incluso el gobierno ya "advirtió" de la situación, mientras que los aficionados ya han empezado a tentar a la suerte y, de hecho, ya hay víctimas en esta Copa Mundial.
Uno de los puntos turísticos de esta ciudad en Pensylvania es dicho monumento en homenaje al boxeador ficticio que interpreta el actor Sylvester Stallone. Esta se ubica frente a las escaleras del Museo de Arte, justo donde el personaje entrenaba en sus películas.
La historia que empezó con la maldición
En el año 2002, durante los playoffs de la NFL, la ciudad recibía el duelo entre los Philadelphia Eagles y Green Bay. Previo al encuentro, los aficionados visitantes acudieron a la estatua y le colocaron una playera de los Packers a modo de provocación. Pero al final, fue el conjunto de Green Bay el que terminó cayendo.
Con el paso del tiempo, más seguidores de otras escuadras de futbol americano repitieron la historia. Le colocaron el jersey de su equipo y este terminó perdiendo, por lo que desde ese entonces la gente le apodó a esta serie de casos como "La Maldición de Rocky".
Las primeras víctimas de este mundial
Ahora, para esta Copa Mundial, la superstición llegó al futbol. Y es que, en los primeros días de la competición, aficionados ecuatorianos arribaron a Filadelfia para el primer encuentro de su país y, sin saberlo, le colocaron a "Rocky" una bandera, una playera y una bufanda de su selección.
Tras ello, el conjunto sudamericano no solo perdió en su debut por 0-1 con Costa de Marfil, sino que también empató 0-0 con Curazao. Dicha situación, a falta de un tercer juego con Alemania, ha dejado a Ecuador a un paso de la eliminación del torneo y, posiblemente, como la primera víctima de esta maldición en el torneo.
Gobierno de Pensilvania manda una advertencia
Ante este primer caso, la Oficina de Turismo de Pensilvania desplegó un comunicado en sus redes sociales advirtiendo a los visitantes de no vestir a "Rocky". Lo anterior no porque fuera una falta de respeto, sino porque según sus palabras, "como buenos anfitriones", no querían que la maldición volviera a hacer efectos sobre los equipos que compiten en el Mundial.
"Lamentamos no haber compartido esta información antes, pero aquí está. Innumerables equipos de futbol americano (futbol americano, no futbol soccer; la maldición es la misma, pero el deporte es diferente) han vestido la estatua de Rocky con sus colores y han perdido. Ecuador vistió a Rocky el fin de semana pasado... ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no".
Aficionados ahora buscan echarle la mala suerte a sus rivales
Ahora, los aficionados del futbol, lejos de temerle, han buscado que la maldición juegue a su favor. Por ello, brasileños acudieron a colocarle el jersey de Haití, uno de sus rivales de grupo, justo ante de vencerlos por 3-0.
Pero no se detuvieron ahí ya que los cariocas trataron de que la mala suerte llegue también a su clásico rival de la región, Argentina, poniéndole su camiseta a la estatua. De momento, La Albiceleste marcha invicta con Lionel Messi rompiendo el récord de más goles en el torneo, pero podrá hacer efecto en el futuro o serán quienes rompan con la historia.